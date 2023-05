"TORO" INNAMORATO - LAUTARO MARTINEZ E AGUSTINA GANDOLFO ORGANIZZANO UN PARTY "TOP-SECRET" SUL LAGO DI COMO PER CELEBRARE IL LORO MATRIMONIO - I DUE, CHE SI SONO GIÀ UNITI CIVILMENTE DUE SETTIMANE FA, HANNO SCELTO VILLA D'ESTE A CERNOBBIO COME LOCATION PER IL RICEVIMENTO - ANCORA NON SONO NOTI MOLTI I DETTAGLI SULLA FESTA, MA È POSSIBILE CHE TRA I PRESENTI CI SIA ANCHE LIONEL MESSI, GRANDE AMICO DI LAUTARO E SUO COMPAGNO IN NAZIONALE…