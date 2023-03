LA RICONOSCETE DALLE "BOMBE A GRAPPOLO"? - È UNA DELLE PREFERITE DEI PIPPAROLI "SERIALI", ORMAI ABITUATI A VEDERLA REGOLARMENTE "COME MAMMA L'HA FATTA" - SULLE SCENE DI NUDO, HA DETTO: "HO AVUTO ESPERIENZE PESSIME, MI SENTIVO DISGUSTOSA. C'È UNO STIGMA CONTRO LE ATTRICI CHE SI SPOGLIANO SULLO SCHERMO." - DI RECENTE HA LANCIATO UNA LINEA DI BIKINI (PERCHÉ QUELLI SUL MERCATO NON RIESCONO A CONTENERE LE SUE MAMMELLONE?) - DI CHI SI TRATTA? - VIDEO + FOTO BOMBASTICHE

1. SYDNEY SWEENEY, STAR DI EUPHORIA, HA LANCIATO UNA SUA COLLEZIONE DI BIKINI

[…] Sono tante le star che investono i loro guadagni in vari settori commerciali, come linee di abbigliamento, accessori, proprietà, brand di vario tipo. Sydney Sweeney ha presentato un progetto in collaborazione con Frankies Bikinis a cui tiene molto. Si tratta di una collezione di costumi da bagno, inclusa una nuova versione del costume diventato virale in seguito alla serie tv HBO.

Soprannominata Love Letters da Sydney Sweeney, la collezione si ispira all'aura femminile e romantica dell’attrice con nuovi costumi interi e bikini sensuali e provocanti che arrivano sul mercato giusto in tempo per la primavera. L’attrice la sta lanciando in questi giorni proprio per invitare i suoi fan ad avere un look speciale per l’estate 2023.

CHI È SYDNEY SWEENEY

Classe 1997, Sydney Sweeney è una delle attrici rivelazione degli ultimi anni che sta conquistando consensi da pubblico e critica per le sue numerose interpretazioni. Sicuramente la svolta per lei è arrivata con l’ingaggio nella serie tv Euphoria per il ruolo di Cassie Howard, al quale però ha seguito quello di Olivia Mossbacher nella miniserie The White Lotus per cui ha ricevuto due nomination agli Emmy Awards. Sul grande schermo l’abbiamo vista in C’era una volta a…Hollywood di Quentin Tarantino, Nocturne, The Voyeurs su Prime Video e The Ward - Il reparto. Di recente è stata ospite al Festival di Berlino 2023 dove ha presentato in anteprima il film Reality nel quale conferma il suo talento nei panni della protagonista di una storia ispirata a un fatto realmente accaduto. Interpreta una donna accusata di spionaggio a cui il governo degli Stati Uniti ha dato la più severa condanna della storia per questo tipo di reato.

2.EUPHORIA, SYDNEY SWEENEY SULLE SCENE DI NUDO: “ORA DECIDO IO”

Se stai seguendo la seconda stagione di Euphoria, avrai notato che è ancora più esplicita rispetto alla prima, anche per quanto riguarda le scene di sesso e di nudo. Tra i personaggi che appaiono più spesso senza veli c'è Cassie, l'insicura ragazza bionda interpretata da Sydney Sweeney.

In una nuova intervista, l'attrice 24enne ha parlato delle sue scene di nudo [...]: “Non mi sono mai sentita come se Sam mi avesse spinta a fare una scena di nudo, o volesse a tutti i costi inserirla nella serie. Quando io non volevo girarla, lui non mi ha costretta”.

Non sempre è stato così.[...]: “Ho avuto esperienze pessime, in cui volevo solo tornare a casa e lavarmi e pulirmi perché mi sentivo disgustosa. E questo solo perché non mi sentivo a mio agio con il mio compagno di cast o con la troupe”.

[...] Secondo lei quindi esiste “uno stigma contro le attrici che si spogliano sullo schermo. Quando un ragazzo gira una scena di sesso o mostra il suo corpo, vince comunque premi e riceve lodi. Ma nel momento in cui lo fa una ragazza, è completamente diverso”.[...]

