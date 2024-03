LA RICONOSCETE DALLE "POPPE DA OSCAR" ? - NONOSTANTE NON FOSSE CANDIDATA PER NESSUN ACADEMY AWARD, IERI SERA LA BOMBASTICA STAR HA ATTIRATO TUTTE LE ATTENZIONI, GRAZIE A UN VESTITO BIANCO CHE ESALTAVA TUTTE LE SUE FORME - IN REALTA' SI TRATTA DI UN "OMAGGIO" AD ANGELINA JOLIE, CHE AVEVA SFOGGIATO LO STESSO "OUTFIT" ESATTAMENTE 20 ANNI FA, MA SENZA RIUSCIRE A "RIEMPIRLO" BENE COME HA FATTO LA COLLEGA - DI CHI SI TRATTA?

sydney sweeney

Estratto dell'articolo di Clarissa Pompei per www.whoopsee.it

Un palcoscenico carico di momenti emozionanti, trionfi, stelle del cinema e, ovviamente, look indimenticabili. Questa 96esima edizione dei Premi Oscar ha superato ogni aspettativa, e l’after party organizzato da Vanity Fair per celebrare il post-cerimonia non è stato da meno.

Tra le stelle che hanno calcato il red carpet non poteva mancare Sydney Sweeney, […]che ha incantato tutti sfoggiando un nuovo taglio di capelli bob ma anche un abito firmato dal couturier Marc Bouwer, […] Un abito d’archivio bianco in raso che non solo risalta la bellezza dell’attrice, ma che richiama alla mente un altro momento storico degli Academy Awards nonché un’altra attrice premio Oscar amatissima dal pubblico.

sydney sweeney con lo stesso abito indossato da angelina jolie

20 anni dopo, infatti, Sydney Sweeney ha calcato il red carpet del Wallis Annenberg Center for the Performing Arts e ha omaggiato Angelina Jolie sfoggiando lo stesso abito indossato dall’attrice premio Oscar nel 2004 in occasione della 76esima edizione degli Academy Awards. […]

dakota johnson sydney sweeney sydney sweeney 3 sydney sweeney 15 sydney sweeney 2 sydney sweeney 4 sydney sweeney 5 sydney sweeney 6 sydney sweeney 7 sydney sweeney nel video dei rolling stones 8 sydney sweeney 9 sydney sweeney 8 sydney sweeney nuda in euphoria 1 sydney sweeney e Kaylee McGregor sydney sweeney nuda in euphoria 2 sydney sweeney sydney sweeney jonathan davino sydney sweeney 2 sydney sweeney nel video dei rolling stones 1 sydney sweeney SYDNEY SWEENEY IN madame web sydney sweeney