LA RICONOSCETE DAL RIGOGLIOSO DAVANZALE? DOPO LA FINE DELLA SUA STORIA CON L'INFLUENCER HA RITROVATO L’AMORE – HA RACCONTATO IN TV LA SUA ESPERIENZA A SANREMO: “NON VOLEVO ANDARCI, PENSAVO CHE BISOGNAVA DARE SOLO DEI VOLANTINI. POI PER FORTUNA HO PARTECIPATO AL CASTING E SONO PIACIUTA. HO CONOSCIUTO GIANNI MORANDI, UN PEZZO DI PANE" – FOTO BOMBASTICHE+VIDEO

“Pensavo di distribuire volantini invece ho fatto la valletta a Sanremo”. Ivana Mrazova a #LVB pic.twitter.com/pregDd2oB5 — La Volta Buona (@voltabuonarai) December 4, 2024

Ivana Mrazova racconta a "La volta buona" come è stata scelta per fare la valletta di Morandi a Sanremo 2012: “Io facevo la modella, la mia agenzia mi contatta e mi dice di andare al casting per il Festival. Io non volevo andarci, pensavo che bisognava dare solo dei volantini. Poi per fortuna sono andata e sono piaciuta. Morandi? Un pezzo di pane. Mi ha portato a Bologna a cena dalla sua famiglia

LA PRIMA STORIA UFFICIALE DOPO LUCA ONESTINI

Da fanpage.it

Si tratta della prima relazione della modella dopo la storia, piuttosto travagliata con Luca Onestini. I due si sono conosciuti durante la seconda edizione del Grande Fratello Vip ed è in quel frangente che si sono innamorati. Dopo più di tre anni la loro storia si è poi conclusa, sebbene tra loro non siano mancate incomprensioni. Quando l'ex gieffino ha partecipato nuovamente al reality, Ivana è entrata nella casa più spiata d'Italia e lì i due hanno avuto modo di parlare e confrontarsi, lei aveva dichiarato che uno dei motivi per cui la loro storia si era conclusa:

Non sapevo come gestire questo dolore. Lui all'inizio, non potendomi raggiungere per il Covid, mi è stato vicino. Poi sono subentrate litigate inutili, io invece avevo bisogno di un supporto più psicologico, non il fatto che non mi avesse raggiunto in quel momento. In questi quasi tre anni e mezzo, ogni volta che ci siamo allontanati abbiamo fatto un pò fatica. Ho paura a lasciarmi andare di nuovo, ero innamorata, pensavo fosse l'uomo della mia vita.

