LO RICONOSCETE? E’ UN CATTIVO DEL CINEMA. HA INTERPRETATO RUOLI DA SADICO, PAZZO, UBRIACONE. E’ A ROMA DA UN MESE E MEZZO E SI AGGIRA IN CIABATTE PER LE STRADE E LE LIBRERIE DEL CENTRO. DI CHI SI TRATTA? - VIDEO

michael wincott

Nome: Michael Wincott.

E’ il suo vero nome: no, quello sarebbe “Michael Anthony Claudio Wincott”. Beat that, faggot.

Corrisponde alla realtà: mi sa di sì.

Lo conosciamo come: il cattivo sadico di Il corvo, il guardiano sadico di Montecristo, il produttore pazzo di Strange Days.

Perché stava in galera?: adesso così sui due piedi non lo so, però ha la faccia di uno che abita più nella cella degli ubriachi che a casa sua.

Dove l’abbiamo rivisto: in What Just Happened?, dove faceva “Jeremy Brunell”, regista inglese drogato e ubbriacone, alla fine del cui ultimo film non solo l’eroe viene crivellato di pallottole, ma pure il suo CANE.

michael wincott fabio ciccaglioni

Come stava: con i capelli alla Johnson Righeira, gli occhialini alla Axl Rose e i tatuaggi finti disegnati a pennarello su braccia e mani. La maggior parte del suo screen time la occupa lanciandosi in buffi monologhi sull’Arte e il Ruolo dell’Artista Oggi. Poi sbrocca gloriosamente.

L’abbiamo riconosciuto subito?: per un’oretta abbiamo pensato ehi quel tizio ha un’aria familiare ma mi schiantasse un fulmine se mi ricordo chi cazzo è, poi abbiamo aperto Wikipedia e abbiamo detto NOOOOOO, non è POSSIBILE. Poi abbiamo fatto indagini per capire se Steven Seagal l’avesse mai caricato di mazzate negli anni ’90.

