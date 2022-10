LO RICONOSCETE? E’ STATO UN MITO ANNI ’80. DOPO LA MALATTIA SI E’ AVVICINATO A DIO E ALLA PISTA DA BALLO. E’ STATO UNO DEI PROTAGONISTI DELLA VERSIONE AMERICANA DI "BALLANDO CON LE STELLE". DI CHI SI TRATTA? - VIDEO

Da gazzetta.it

Lawrence Tureaud, che interpretava Baracus (in foto con Muhammad Ali), il rude sergente dell'A-Team negli ultimi 40 anni ha vissuto una vita ad alta intensità. Dopo la conclusione del telefilm, Mr. T ha continuato a imperversare in programmi popolari della TV americana come Wrestlemania. Poi, nel 1995, gli è stato diagnosticato un linfoma a cellule T, che lo ha segnato nel corpo e nello spirito: i trattamenti a cui si è sottoposto gli hanno fatto perdere i capelli e un po’ della leggendaria forza. Ma lui non si è arreso…

In un'intervista a Fox News, Tureaud ha ammesso piuttosto che la malattia lo ha avvicinato a Dio e che ha trovato una guida preziosa nella Bibbia. Su quell’esperienza ha pubblicato anche un libro (Cancer Saved My Life). Nel frattempo, ritrovate le energie, ha bazzicato tutti i generi della TV: dalle serie alle televendite, fino ai volteggi sulla pista da ballo di Dancing with The Stars (la versione americana di Ballando con le stelle). E si è liberato delle sue ingombranti catene d’oro…

Qualcuno lo ricorderà: negli anni della gloria, Tureaud amava esibire anelli e voluminose catene d’oro al collo, del valore di decine di migliaia di dollari. Ma dopo un’esperienza da volontario per soccorrere le vittime dell’uragano Katrina, nel 2005, ha deciso di appenderle al chiodo e usarle solo per copione. "Da cristiano, quando ho visto altre persone perdere la vita e perdere la loro terra ho sentito che sarebbe stato un peccato davanti a Dio continuare a indossare il mio oro”, ha dichiarato in un’intervista. “Sentivo che sarebbe stato insensibile e irrispettoso nei confronti delle persone che hanno perso tutto, quindi ho smesso di farlo”.

A maggio del 2022, Mr.T ha compiuto 70 anni: negli ultimi anni le apparizioni in TV si sono diradate, ma il rapporto dell’attore coi fan è vivo più mai grazie ai social. Instagram e soprattutto Twitter, dove ne approfitta per affermare la sua fede, pubblicando spesso versetti del Vangelo. Ogni tanto Tureaud si concede anche una foto: il look è un po' diverso da quello che lo ha reso popolare. Ma il sorriso testimonia una serenità che negli anni in cui lavorava come guardia del corpo delle celebrity, prima che la TV lo scoprisse, forse poteva solo sognare.

