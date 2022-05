LA RICONOSCETE DALLO SFAVILLANTE DECOLLETE? – DA QUALCHE MESE È DIVENTATA MAMMA PER LA SECONDA VOLTA, MA HA SUBITO RICONQUISTATO UNA FORMA SMAGLIANTE. HA AVUTO MOLTI FIDANZATI DISCUSSI (E DISCUTIBILI) E CON UNO DI ESSI È IN ATTO UN RIAVVICINAMENTO. È SOLITA RIEMPIRE I SOCIAL DI FOTO IN CUI MOSTRA I SUOI PROSPEROSI “TALENTI”

Una delle donne più belle d'Italia, Belen Rodriguez, la strepitosa showgirl argentina, classe 1984, uno dei volti più noti del nostro piccolo schermo. Oggi, Belen conduce Le Iene, il celebre e immortale format in onda su Italia 1. Conduzione iniziata tra qualche critica e che però ha raddrizzato coi fatti: sempre più lanciata, sempre più apprezzata.

E anche sempre più bella. Belen Rodriguez infatti incanta ancora tutti i suoi fan sui social, su Instagram nel dettaglio, dove regala ai suoi seguaci un rullino con due scatti mozzafiato. Il primo è un primo piano, il volto serio e meraviglioso, la showgirl fasciata in un bikini che ne esalta le forme. Il secondo scatto è invece un bianco e nero d'autore: eccola di profilo, sempre in bikini, al fianco di un palo di legno. Una posizione che esalta la perfezione delle forme del lato B: come sempre, una inarrivabile Belen Rodriguez.

