LA RICONOSCETE? IN SPIAGGIA AL TRAMONTO LA CONDUTTRICE, GIA’ FINALISTA DI MISS ITALIA, SFOGGIA UN LATO B DA PERDERE LA TESTA. A PALAZZO MADAMA C’E’ QUALCUNO CHE LA CONOSCE MOLTO BENE. DI CHI SI TRATTA?

Da tgcom24.it

Una Elisa Isoardi così non si era mai vista. Sulla spiaggia al tramonto si spoglia di ogni inibizione e posa voltando le spalle all'obiettivo e mettendo in mostra un lato B da perdere la testa. Poi si gira e sceglie una posizione che enfatizza i fianchi e le cosce lunghe, bella come una dea in riva al mare con il vento che le scompiglia i capelli.

Al mare con gli amici, Elisa si lascia andare alla voglia di sensualità. Non è solita postare sui social scatti così audaci, provocanti e spudoratamente sexy, preferendo sempre la chiave dell'ironia e della semplicità. Stavolta però anche lei gioca a fare la femme fatale e ha tutte le carte in regola per farlo: un corpo da perdere la testa il suo (non ha caso è stata finalista di Miss Italia aggiudicandosi la fascia di Miss Cinema), con un lato B tonico e perfettamente disegnato.

Sul bagnasciuga la Isoardi improvvisa un breve défileé, con la falcata da modella mentre allaccia e slaccia il blazer sopra il costume. Si gode la meraviglia del sole che si spegne sul mare e la condivide con i follower, ma lo spettacolo più bello è proprio lei.

