A sessant’anni Demi Moore fa invidia alle ragazzine. L’attrice americana, classe 1962, è una delle protagoniste di questo fashion month, il mese dedicato alle sfilate. Prima Milano, poi Parigi: Demi in prima fila agli show fa il pieno di flash, grazie, anche, ai suoi look sexy.

[…] Le sue storie d’amore sono state al centro delle cronache rosa, dalle nozze con Bruce Willis, da cui ha avuto tre figlie, ai sei anni di matrimonio con Ashton Kutcher, quindici anni più giovane di lei. Negli anni la Moore è stata anche molto criticata per il presunto uso eccessivo di chirurgia plastica. Dopo quasi quarant’anni nello spotlight, adesso Demi è una donna consapevole, serena e sempre meravigliosa.

[…] Volata a Parigi per la fashion week, Demi Moore ha alzato l’asticella della seduzione, rendendosi protagonista di un incidente hot. Circondata da tante altre star, tra cui Diane Kruger, Kate Moss e Hailey Bieber, l’attrice si è accertata di avere tutta l’attenzione su di sé alla sfilata di Saint Laurent. Total black per Demi, con un lungo abito completamente trasparente, che mostrava le culotte. Il busto era celato da un coprispalle ad anello in tonalità. Durante le foto di rito, nell’alzare il braccio per spostare i lunghi capelli neri, la Moore ha sollevato il tessuto coprente, svelando interamente un seno. Fashion faux pas o mossa consapevole?

I fotografi hanno scattato all’impazzata e le immagini del lato A di Demi Moore hanno fatto rapidamente il giro del mondo. Lei si è ricomposta in fretta, dirigendosi con eleganza verso la prima fila, per assistere alla sfilata. Molto attiva sui social, Demi ha documentato la sua partecipazione all’evento Saint Laurent, postando la foto incriminata che, però, ha deciso di censurare. Il capezzolo è infatti nascosto da tanti pixel. Una scelta pudica e controcorrente: da quanto Instagram ha liberalizzato gli scatti del seno femminile nudo, sono infatti poche le donne che si nascondono. E’ arrivato a stretto giro il commento ironico della figlia Rumer Willis. “Sta facendo le selezioni per il suo prossimo marito”, ha scritto. […]

