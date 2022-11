LA RICONOSCETE DALLE TETTE STRIZZATE? LA SUA CANZONE CHE CI SBOMBALLA IN RADIO RACCONTA DI UNO CHE L’HA PACCATA. “YVES SAINT LAURENT L’HA SENTITA E MI HA VOLUTO COME TESTIMONIAL” – POTREBBE ESSERE UNA DELLE PROTAGONISTE DEL PROSSIMO SANREMO. DI CHI SI TRATTA? - VIDEO

DAVIDE TERRANEO per deejay.it

“Quella volta non dovevi andare via, ero bellissima, bellissima”. Ammettetelo, l’avete letta cantando con la splendida voce di Annalisa nella testa. La cantante è tornata nelle prime posizioni delle classifiche degli ascolti con Bellissima, il singolo in rotazione su Radio DEEJAY fin dalla sua pubblicazione avvenuta il 2 settembre 2022.

La cantante è ospite di Deejay Chiama Italia, il programma di Radio DEEJAY condotto da Linus e Nicola Savino in onda ogni mattina feriale dalle 10 alle 12, proprio per raccontare le novità della sua carriera e il significato di Bellissima.

Il significato di Bellissima di Annalisa ha forse bisogno di un po’ di attenzione per essere compreso. Il ritmo energico e la voce allegra vanno un po’ in contrasto con il testo, tutt’altro che felice. La cantante infatti racconta di un “pacco”, un appuntamento a cui il potenziale partner non si è presentato, nonostante lei fosse vestita in modo elegante. Annalisa racconta:

La pensata è di Paolo Antonacci, arriva da un racconto che poi è nella canzone. Racconta di uno che mi ha paccato. Il testo è triste ma cantato in modo energico, allegro: è stata una scelta precisa e intendo andare avanti con questo tipo di modalità. Mi piace raccontare delle cose anche tristi ma dare la possibilità di esorcizzarle.

Il successo di Bellissima di Annalisa è stato chiaro alla cantante fin dal momento in cui il testo è stato scritto, in pochissimo tempo:

Ho creduto tantissimo nel pezzo, non vedevo l’ora che uscisse. È nato da zero insieme. Quando nascono le canzoni che percepisci essere spesse, te ne accorgi subito. Questa è nata in due ore. È stata una cosa velocissima. Ci siamo guardati e abbiamo visto: «Beh oggi è andata bene, no?».

Annalisa, il video di "Bellissima": "Sono sempre io, ma in una versione diversa"

Di sicuro gli ascoltatori hanno notato il video di Bellissima di Annalisa, uno dei più cliccati e cercati dall’uscita del singolo. La cantante mostra senza timore appunto la sua bellezza, come forse non aveva mai fatto finora:

Anche lì è stato un percorso. Non sono proprio l’emblema di quella che ha voglia di mostrarsi sempre. Mi sono sempre proposta per come sono. Mi faccio vedere nel pubblico come sono nel privato. Con questo video ho voluto iniziare a costruire qualcosa da quella base. Nel momento in cui faccio un video sto interpretando un ruolo, che sono io ma in una versione diversa, dove mi metto in gioco e cerco di unire un po’ di arti: la regia, la canzone, la moda.

Nel ritornello Annalisa canta “Quella volta ti aspettavo in Saint Laurent/Ero bellissima, bellissima”. Il testo non è passato inosservato alla Yves Saint Laurent, che l’ha poi scelta come volto di Yves Saint Laurent Beauty. Merito proprio di Bellissima:

Sì, Saint Laurent ha ascoltato la canzone e mi ha chiesto di fare da testimonial. È molto bello perché è venuto tutto in maniera molto spontanea, naturale. Non è che quando abbiamo scritto la canzone ci fosse già la possibilità. Diciamo che è tanta roba eh.

Annalisa ha la laurea in fisica: "L'ho scelta per non dare il contentino a mio padre"

I suoi fan lo sanno già, anche perché hanno potuto scoprirlo in alcune vecchie interviste: Annalisa ha la laurea in fisica, materia di cui è grande appassionata. A Deejay Chiama Italia ricorda com’è nato questo amore:

Nel cuore c’è sempre lo spazio per l’amore per la scienza. Sono portata per il lato scientifico, mi veniva semplice e quando ho dovuto scegliere l’università, facendo già musica, ho preferito fare una cosa diversa per avere un’alternativa. Quindi ho scelto fisica, sicuramente perché mi piaceva molto ma anche per non dare il contentino a mio padre, che voleva facessi matematica. Ovviamente c’è un po’ di rivalità tra matematica e fisica.

