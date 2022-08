31 ago 2022 20:13

LA RICONOSCETE DALLE TETTINE APPENA ACCENNATE? IN QUESTO PERIODO LE CONVIENE CAMBIAR NOME. DOPO I SUCCESSI ESTIVI E’ STATA IN VACANZA A FREGENE: “VOLEVO SENTIRMI LA GENTE ADDOSSO" (IN CHE SENSO?) – IERI SERA HA RISCHIATO DI ESSERE CACCIATA DA UN RISTORANTE PER UN MOTIVO NOBILE - DI CHI SI TRATTA?