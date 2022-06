SUCCEDE DI TUTTO A “NON È L’ARENA”: GILETTI IN DIRETTA DA MOSCA INTERVISTA (VIA SKYPE) LA PORTAVOCE DI LAVROV, ZAKHAROVA, CHE GLI DÀ DEL “BAMBINO”, CON LUI CHE CON SGUARDO CONTRITO LE CHIEDE DI LAVORARE PER LA PACE. POI SALLUSTI SI INCAZZA E SE NE VA, DIVENTANDO UN EROE SUI SOCIAL: “QUELLO CHE HAI ALLE TUE SPALLE È UN PALAZZO DI MERDA, QUELLA È UNA CRETINA. DI FARE LA FOGLIA DI FICO A QUEI DUE COGLIONI NON CI STO” – PENSATE SIA FINITA? MANCO PER NIENTE! GILETTI HA AVUTO ANCHE UN MANCAMENTO ("FORSE UN 'CALO DI ZUCCHERI'") – VIDEO STRACULT: MYRTA MERLINO URLA: “ODDIO MASSIMO, CHE SUCCEDE, AIUTATE MASSIMO!”