LA RICONOSCETE DALLA VOLUMINOSA CHIAPPA? – E’ LA PROTAGONISTA DI UNO DEI "TRIANGOLI" PIU’ ROVENTI DI QUESTO 2022 – IL PADRE LA DIFENDE: “IN REALTA’ LEI HA UNA TREMENDA PAURA DEGLI UOMINI. VI ASSICURO CHE HA INCONTRATO PARECCHI COGLIONI” – LE PAROLE, PROBABILMENTE, SI RIFERISCONO A UN SUO EX ANCHE LUI IN PASSATO PROTAGONISTA DI UNA TRASMISSIONE TV - DI CHI SI TRATTA?

ANTONELLA FIORDELISI 1

Antonella Fiordelisi continua a creare dinamiche nella Casa del GF VIP 7. La bella salernitana sta facendo discutere per il suo atteggiamento ammiccante nei confronti di Antonino Spinalbese quando, fino ad un attimo prima, sembrava propensa a conoscere meglio Edoardo Donnamaria. Il papà della Vippona ha deciso di dire la sua via social per difendere il comportamento della figlia.

“Antonella ha una tremenda paura degli uomini. Vi assicuro che ha incontrato parecchi cog****i. Credo abbia solo bisogno di un nostro consiglio. Che magari seguirà per la prima volta…”

Il padre di Antonella, probabilmente, si riferisce anche a Francesco Chiofalo, che è stato il fidanzato di sua figlia per due anni. Il fu Lenticchio, per altro, di recente ha dichiarato in un’intervista che se tra lui e Antonella è finita è in parte colpa proprio del signor Stefano, che non lo avrebbe mai visto di buon occhio.

