Un programma per una nicchia dal palato fine: ospite da Cristiano Malgioglio a Mi casa is tu Casa, Mara Venier si è aperta totalmente raccontando la sua vita in un modo trasversale, una dote che pochi hanno, tra riso e pianto, tra allegria e commozione. Chi ancora non conosceva Mara Venier, ieri sera l’ha conosciuta nel profondo: oltre che una grande conduttrice, una grande donna. Malgioglio é come sempre un ottimo padrone di casa e ha cantato Grasso che Cola dedicata a Aldo Grasso. Ospite la grande cantante spagnola Luz Casal. “Cameriera “ della casa l’impareggiabile Signora Coriandoli alias Maurizio Ferrini. Ospite delle prossima puntata Ilona “Cicciolina” Staller nuda nella vasca e la Malgy che la intervista seduto sul water

Al GF Vip stanno iniziando a sclerare di brutto: una lite dietro l’altra. Oriana come una furia contro Daniele Dal Moro e Antonino Spinalbese, poi si è intromesso Edoardo Donnamaria che ha difeso la Marzoli e ha attaccato Antonino, questo ha fatto dar di matto a Antonella Fiordelisi che ha preso le parti di Spinalbese e poi ha attaccato il suo fidanzato Donnamaria. L’ex di Belen ha iniziato a dire di conoscere delle cattiverie che Alberto De Pisis e Oriana avrebbero detto su altri inquilini .

A questo punto arriva Patrizia Rossetti in versione Linda Blair dell’ Esorcista: “Ma come ti permetti tu di dire che gli altri sparlano? Spiegami come cavolo ti permetti di puntare il dito verso gli altri. Perché tu non hai mai detto niente in tre mesi? Micol (Incorvaia)? Sì ho detto cose su Micol e c’ho chiarito e non te ne deve fregare un cazzo, era un problema mio e ho risolto. Non sto facendo la furba e non devi rivolgerti così“.

Antonino Spinalbese ha cercato di difendersi: “Tu hai sparlato di Micol. Certo che fai quello che vuoi, mi stai sputando addosso“. L’ex di Belen si è allontanato e ha detto a Antonella : “Lei mi ha sputato in faccia. Sempre tutti a me con le mani addosso. Siamo a quota tre“.

Altra lite: Daniele Del Moro, dopo aver ricevuto il due di picche da Oriana Marzoli, se la prende con la di lei amica Nicole Murgia che li voleva far riappacificare. Gli internauti malignano: pensano che l’attrice si sia avvicinata a Daniele solo perché le piace e non per cercare di fargli far pace con Oriana.

Il pornodivo Rocco Siffredi è stato premiato a Ortona, suo paese d’origine tra le polemiche: “Ora premiano uno per il cazzo”, e il pornodivo risponde: ”Non sono venuto a promuovere il porno , sia chiaro, ma la passione per il proprio lavoro. Ho voluto fare il porno per essere libero e la libertà è un prezzo che ho pagato”

Surreale (è diventato virale) il video del TG2 in cui viene detto a Annalisa: “Con noi in collegamento una delle artiste più amate del momento, è diventata un’icona di stile e ispira (???) molti stilisti. Annalisa, lo stile per te cos’è?“. La cantante ha risposto: “Per me lo stile è un mix di ovviamente moda ma soprattutto di sentirsi a proprio agio e quindi anche di personalità. Portare il proprio carattere nell’apparenza. Cercare di comunicare attraverso l’abito”. Neanche in un film di Almódovar.

Michelle Hunziker e Serena Autieri, sempre più legate, tra una sciata e l’altra invadono Instagram e arrivano a definirsi Thelma e Louise ( forse non ricordando il finale del film). Poi altri scatti nella spa a farsi massaggi e altro con la scritta “catalessi da relax”…

La canzone Notti Blu di Alessandra Amoroso, ricorda pericolosamente Can’t get you out of My Head di Kylie Minogue. Non sarebbe la prima volta: molti fan della cantante americana Kelly Clarkson avevano rilevato coma Vivere a Colori dell’Amoroso sembri essere un plagio di “Already Gone”, brano della superstar americana composto insieme al grande Ryan Tedder.

Grande successo per “Una scomoda eredità” su Rai1 in prima serata, che ha concluso la sesta edizione del ciclo “Purché finisca bene” e che ha visto nascere una coppia di attrici che speriamo di rivedere insieme. In questo film diretto da Fabrizio Costa, le bravissime Euridice Axen e Chiara Francini, forse le due attrici più sensibili dell’attuale panorama cinematografico,sono protagoniste della divertente storia di due donne che non potrebbero essere più diverse, unite in una sorta di “sorellanza” forzata.

Oggi il Sottosegretario alla Cultura Vittorio Sgarbi alla 27esima edizione del festival «Capri Hollywood» diretto da Pascal Vicedomini.Tra i film in programma anche «Sgarbistan, il documentario di Maria Elisabetta Marelli, la regista che per diversi mesi ha seguito lo storico e critico d’arte raccontandone la movimentata vita tra mostre, conferenze, viaggi e vita “privata”.

Salvini di Natale.Settimana calda nei salotti romani tra Natale e Capodanno per le cene di auguri. Bandite le festone, quest'anno vanno di moda i dinner light a numero rigorosamente chiuso. Come la cenetta di Monica Setta da Eleonora d' Alborea con Matteo Salvini e Diandra Placidi tutta a base di pesce crudo, aragosta alla catalana (niente capitone!) e bollicine italiane. Cena piacevolissima con gli ospiti del locale che chiedevano un selfie a Salvini. Il ministro dei Trasporti e delle Infrastrutture, si è lasciato fotografare con tutti scambiandosi gli auguri di buon anno.

Cristiano De André ha festeggiato il compleanno a Courmayeur con i figli Alice e Filippo ( mancavano le altre Fabrizia e Francesca) . Con lui l’amica del cuore Alba Parietti con il nuovo fidanzato Fabio Adami, manager di Poste Italiane: sempre appiccicati come francobolli

