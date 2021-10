15 ott 2021 10:50

RICORDATE IL QUADRO DI BANKSY CHE SI È “AUTODISTRUTTO” DURANTE UN’ASTA A LONDRA NEL 2018? È STATO VENDUTO PER 22 MILIONI DI EURO! – L’OPERA, CHIAMATA “GIRL WITH BALLOON” ERA STATA QUASI COMPLETAMENTE DISTRUTTA ATTRAVERSO UN MECCANISMO NASCOSTO DENTRO LA CORNICE SUBITO DOPO ESSERE STATA VENDUTA PER CIRCA 1,3 MILIONI DI EURO – IL PRESIDENTE DI “SOTHEBY’S”: “IL TENTATIVO DI BANKSY DI SMINUZZARLA NON HA DISTRUTTO UN’OPERA D’ARTE, MA NE HA CREATA UNA”…