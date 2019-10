Riceviamo e pubblichiamo:

Caro Dago, sarei molto grato a Luca Bottura se volesse cortesemente indicare con esattezza e riproducendo copia, in quale data, su quale giornale, in quale pagina io avrei scritto - come egli falsamente scrive - la stupidaggine secondo cui Gene Gnocchi faceva "uso di droghe". E' davero un'invenzione stupefacente. Anche perchè a Raidue fui il solo a condurre una non facile battaglia per contrattualizzare proprio il fratello di Gene, per una sua rubrica all'interno di un programma che stavo per realizzare, ovviamente segato proprio dai presunti capataz leghisti di viale Mazzini, Antonio Marano e tale Ferrario. Due tipi che firmarono invece senza porre difficoltà i contratti, ripetuti nel tempo, proprio con lo smemorato Bottura.

Grazie per l'ospitalità, Gigi Moncalvo

Luca Bottura per “la Repubblica”

luca bottura (1)

Quando lavoravo a “Quelli che”, Gigi Moncalvo dirigeva la Padania. Rai2 era invece nelle mani del competente Antonio Marano, leghistissimo scopritore nientemeno che di Maurizia Paradiso. Marano fu successivamente fatto fuori perché troppo autonomo e sostituito dall'ex vicepresidente della Provincia di Varese, uno che ne sapeva di tv come il sottoscritto di termodinamica non lineare.

La Padania di Moncalvo ci attaccava ogni giorno e arrivò a insinuare in prima pagina che Gene Gnocchi, al quale al massimo ho visto delibare mezzo nocino, facesse uso di droghe. Pochi giorni dopo, perché l'Italia è un posto realmente meraviglioso, Moncalvo divenne il nostro capostruttura e si presentò al gruppo di lavoro, Gene compreso, con rara cordialità.

GIGI MONCALVO

Questo per dire che la sua denuncia ai danni dell'ex redattore padano Salvini, tacciato ieri sera a Report di falsificare fogli-presenze e rimborsi spese, va presa con le molle. Soprattutto perché il CapitonEx non è certo tipo che diserta il luogo di lavoro, come sanno bene a Bruxelles e al Viminale.

urbanetto di saronno gene gnocchi