18 feb 2020 13:50

I RICORDI DEL REGISTA GIULIANO MONTALDO: “DURANTE LE RIPRESE DI “AD OGNI COSTO”, DOPO UN CIAK KLAUS KINSKI ANDÒ DAL CAPO MACCHINISTA: "FACCIAMO FLIC FLOC? DAMMI IL DITO", E GLIELO SPEZZÒ. HO DOVUTO FARLO SCORTARE DA DUE BRASILIANI PER PAURA DELLA VENDETTA - MENTRE GIRAVAMO “GIORDANO BRUNO”, MI RITROVAI IN STANZA GIAN MARIA VOLONTÉ URLANTE: "MA COME FATE A DORMIRE CHE DOMANI ME BRUCIANO VIVO?". SI INFILO’ NEL LETTO E…”