RIDATECI L'AMORE DI UNA VOLTA - ELENA STANCANELLI: “L'ANNO CHE VERRÀ, QUANDO IL CONTATTO TRA LE PERSONE TORNERÀ A TRASMETTERE AFFETTO E NON PIÙ CONTAGIO, DOBBIAMO FARCI TROVARE PRONTI A RICOMINCIARE DA DOVE CI HANNO INTERROTTI. DALLA LIBERTÀ, DALLA PROMISCUITÀ, DAL DESIDERIO E DAL PIACERE. NOI SIAMO COME JEANNE MOREAU E PIERRE CARDIN, COME SI RACCONTANO, INSIEME, IN UNA VECCHIA INTERVISTA. LUI È OMOSESSUALE, LEI SE NE FREGA. LO VOLEVO, L'HO PERSEGUITATO, ME LO SONO PRESO, DICE LEI…"

Elena Stancanelli per "la Repubblica"

pierre cardin jeanne moureau

Malgrado tutto, vorremmo parlare un po' d' amore. Caro 2021 non ce lo siamo dimenticato, sai, che dentro il pacchetto Covid 19 era nascosta un' altra prova da affrontare: l' interpretazione del congiunto. Sarà bellissimo tornare a voler bene, ad amare, ad avere affetti allegri e sbilenchi come li avevamo prima.

Non dover più decidere a quale categoria apparteniamo o sforzarci per entrare in un abito che comunque ci va stretto. Appena potremo smettere di delegare alla salute pubblica le nostre frequentazioni, usciremo di casa e balleremo, abbracceremo e baceremo e faremo finalmente l' amore ognuno come gli va.

Abbiamo calato la testa quest' anno, caro 2021, abbiamo fatto finta che quella famiglia a cui ci si riferiva fosse vera, viva, la nostra. Ci siamo scalmanati soltanto un po', all' inizio, quando è comparsa la parola congiunto. Chi sarebbero questi congiunti, abbiamo gridato, e perché dovrei fare la classifica degli affetti, perché qualcuno deve rimanere fuori? Io ho le braccia forti e il cuore grande, posso amare zii cugini amanti gatti amici

pierre cardin jeanne moureau

Abbiamo baccagliato per qualche settimana ma poi ci siamo arresi. Il virus era un bestiaccia che ci ringhiava in faccia col suo alito puzzolente. State a cuccia, ci gridava. E noi ci siamo accucciati. In quell' angolo che non avremmo mai scelto in altre circostanze.

Ci siamo arresi a questo amore normato e normante e in certi momenti, stravolti dalla stanchezza e dall' ansia, abbiamo anche pensato che forse andava bene così.

Che il virus aveva ragione: eravamo troppi e troppo agitati in queste famiglie allargate che ci eravamo inventati. Adesso che il 2020 sta passando, che il vaccino è tra noi, che vediamo una luce in fondo al tunnel, possiamo alzarci in piedi e gridarlo forte: il virus aveva torto.

pierre cardin jeanne moureau

Non era più bello prima, quando le cose erano più semplici e le famiglie inviolabili: è molto più bello adesso. Sgangherato, complicato, qualche volta doloroso, questo è il mondo che abbiamo voluto, che abbiamo conquistato a fatica. Noi non siamo come siamo dovuti essere quest' anno, noi siamo quelli che allungano gli acronimi pur di garantire a tutti la possibilità di vivere il proprio amore senza nascondersi.

L.G.B.T.Q.I.A.+ noi siamo quelli che amano più di una sola persona nella vita e anche più di una sola persona per volta. Siamo quelli che hanno dormito con gli amici, che hanno fatto tantissimo sesso con la persona che hanno amato o non ne hanno fatto per niente amandola allo stesso modo.

Noi siamo come Jeanne Moreau e Pierre Cardin, come si raccontano, insieme, in una vecchia intervista. Lei era già un' attrice famosa, lui era uno stilista geniale e Joseph Losey lo aveva scelto come costumista del film Eva, di cui lei era protagonista.

elena stancanelli foto di bacco

Lui è omosessuale, lei se ne frega. Lo volevo, l' ho perseguitato, me lo sono preso, dice lei. Nei quarant' anni che seguono saranno stati tante di quelle cose che è difficile soltanto immaginarle, ma una cosa certamente non sono mai stati: congiunti.

L' anno che verrà, quando il contatto tra le persone tornerà a trasmettere affetto e non più contagio, dobbiamo farci trovare pronti a ricominciare da dove ci hanno interrotti. Dalla libertà, dalla promiscuità, dal desiderio e dal piacere. Lo sappiamo benissimo che fa male, che la tentazione è quella di approfittare della paura per ristabilire l' ordine.

chattare

Ma chiudete gli occhi e provate a ricordare com' era bello, invece, lagnarsi delle separazioni, i tradimenti, di chi non ci amava abbastanza, della passione che si era spenta Caro 2021, riprenditi i congiunti e riportaci quei pasticci sentimentali che chiamavamo "storie". Non te lo scordare: riportaci le storie, tutte le storie, una volta che il virus se ne sarà andato.

amore e coronavirus 9 amore e coronavirus 3 amore e coronavirus 4 amore e coronavirus 2 amore e coronavirus 1 amore e coronavirus 8 cercasi amore per la fine del mondo AMORE LIBERO – FREE LOVE dating loving, amore gay 2