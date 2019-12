RIDER ON THE PORN – VI RICORDATE LA STORIA DELLA GIORNALISTA DELL’ANSA DI TORINO CHE SI È DATA AL PORNO? MARIA GIOVANNA FERRANTE, AKA “MARY RIDER”, È STATA OSPITE DALLA D’URSO E HA RACCONTATO IL MOTIVO DELLA SUA “CONVERSIONE”: “PENSAVO SOLO AL LAVORO, ERO PRATICAMENTE ASESSUATA” - HA APERTO UN SEXY SHOP DOVE TRONEGGIA UNA BAMBOLA GONFIABILE A SUA IMMAGINE E SOMIGLIANZA. E IL MARITO… – VIDEO + FOTO HOT

2 – LA STORIA DI MARIA GIOVANNA FERRANTE, AKA "MARY RIDER", GIORNALISTA DELL’ANSA DI TORINO CHE SI È DATA AL PORNO: “HO PENSATO MOLTO ALLE CONSEGUENZE DI QUESTA SCELTA, IO SONO MOLTO ESIBIZIONISTA E MI PIACE ESSERE GUARDATA MENTRE FACCIO SESSO”

3 – Mary Rider, prima faceva la giornalista ora è una pornostar: “Pensavo solo al lavoro, ero praticamente asessuata”

Da www.ilfattoquotidiano.it

mary rider dalla d'urso 6

maria giovanna ferrante in arte mary rider 5

“Guarda, i miei c…….i, sono così…”. Uno dei tanti video online con protagonista la pornostar italiana Mary Rider, è una seduta di sesso tra lei e una giovane educanda, filmato girato tutto in lingua italiana e in presa diretta – come nei gloriosi anni Ottanta – che ha totalizzato due milioni di visualizzazioni. Insomma, nel deep porno web la Rider, presentata lunedì sera al grande pubblico a Live – Non è la D’Urso, è conosciuta da tempo e nei particolari.

maria giovanna ferrante in arte mary rider 4

mariagiovanna ferrante ovvero mary rider

Maria Giovanna Ferrante, salernitana, laureata in lettere moderne, ex giornalista, rossa, bionda o castana a seconda dei momenti, nel 2013 ad una fiera dell’eros in Portogallo ha incontrato (indovinate un po’ chi?) Rocco Siffredi. Da lì la conversione. Via i panni della cronista e addosso tutto l’armamentario kitsch di una certa pornografia nostrana ancora ferma a zatteroni e perizoma tigrati.

mary rider dalla d'urso 7

Questione di gusti, per carità, ma la Rider (si è chiamata così perché sostiene di avere una gran passione per le motociclette) è una pornostar di notevole livello. Con il marito, apparso sempre nel servizio dalla D’Urso, è titolare di una casa di produzione porno. Estetica molto amatoriale, con sovrabbondanza di curve e quel sesso molto casalingo e un po’ milf che secondo le graduatorie di Pornhub in Italia va sempre per la maggiore.

mary rider dalla d'urso 9 maria giovanna ferrante in arte mary rider 3

“Pensavo solo al lavoro, quindi ero praticamente asessuata”, ha raccontato in tv Mary. Eccola allora intraprendere la carriera di attrice e regista hard, diventando perfino titolare di un sexy shop. Nel suo negozio, infatti, troneggia una bambola gonfiabile a sua immagine e somiglianza richiesta da tutti, dice lei, giovani e vecchi (“i 90enni li aiuto con creme per avere sprint”, ha spiegato). Il marito, Capitano Eric, “amante delle scarpe” (si legga: fetish) dirige spesso sua moglie in scena.

