28 ott 2019 12:23

RIECCOLA! - MINA RIAPPARE IN UNA FOTO SCATTATIA DALLA FIGLIA, BENEDETTA MAZZINI, E PUBBLICATA SU INSTAGRAM: NELL’IMMAGINE LA CANTANTE E’ SEDUTA SUL DIVANO, DI SPALLE, CON I CAPELLI RACCOLTI E GLI OCCHIALONI - DALL'ULTIMO CONCERTO NEL 1978 ALLA “BUSSOLA” DI VIAREGGIO, NON CANTA PIÙ IN PUBBLICO E NON SI FA PIÙ VEDERE…