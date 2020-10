RIEMERSO DAL SARKO-FAGO - A “CHE TEMPO CHE FA”, DURANTE L'INTERVISTA A CARLA BRUNI, APPARE SARKOZY E FAZIO SI ECCITA: “TUO MARITO! IL PRESIDENTE! CE LO FAI SALUTARE?”. E LUI AMMICCA GIGIONE: “CIAO ITALIA” - IL CONDUTTORE NON SA PIÙ COME COINVOLGERLO MA LA BRUNI LO RASSICURA: “MI HA DETTO DI DIRTI CHE APPENA POSSIAMO VIAGGIARE E IL SUO LIBRO ESCE IN ITALIA, VIENE DA TE…” - VIDEO

Da www.liberoquotidiano.it

SARKOZY FA INCURSIONE A CHE TEMPO CHE FA

Un curioso fuoriprogramma a Che tempo che fa, il programma di Fabio Fazio in onda su Rai 3, la puntata è quella di domenica 11 ottobre. Il conduttore intervistata Carla Bruni, che promuoveva il suo nuovo album musicale. Intervista in collegamento dalla casa di Carlà. Ed ecco che ad un certo punto fa capolino niente meno che Nicolas Sarkozy. Dunque, Fazio interrompe l'intervista per cercare di portare in diretta l'ex presidente francese. Ma niente da fare. Sarkò si mostra in camera soltanto per un breve saluto, dunque nonostante gli sforzi di Fazio è immediatamente fuggito, si è dato alla macchia. Evidente la delusione del conduttore. La Bruni, però, ha assicurato che Sarkò, in occasione della presentazione del suo libro, presto sarà a Che tempo che fa.

