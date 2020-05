Vincenzo De Luca: ''Meridionali inferiori? Beh sulle misure...''

Botta e risposta tra il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, e Fabio Fazio, conduttore di "Che Tempo che Fa", l’approfondimento domenicale di Rai2. De Luca, governatore-sceriffo della Campania, è diventato popolare sul web per le sue dichiarazioni decisamente colorite. A “Che Tempo che Fa”, Fabio Fazio gli ha chiesto un parere sull’autodichiarazione per gli affetti stabili e De Luca con aria sardonica: “L’ho trovata una definizione leopardiana, molto poetica” e Fazio: “Scusi se glielo dico ma questa è un'affermazione poco romantica, io penso che negli affetti, stabili o non stabili, debba prevalere il sostantivo cioè affetti e non l'aggettivo”.

De Luca ha sospirato, ci ha pensato un po' e ha piazzato una risposta epica: “Assolutamente, io sono favorevole a tutti gli affetti, sono convinto che anche lei, nonostante la sua immagine da #fratacchione, abbia molti affetti stabili in giro per l'Italia”.

Il conduttore non si è perso d’animo: “Guardi, molti no, ne ho tre, mia moglie e due figli che domani raggiungerò, li vedrò dopo due mesi facendo le orazioni naturalmente”. La trovata di De Luca “fratacchione” ha divertito i social che hanno espresso apprezzamento per l’ex sindaco di Salerno. Tra i tanti tweet anche quello di Fiorello: “Credo di amare De Luca”.

Da Naomi Campbell a ‘Fazio fratacchione‘ passando per le parole di Vittorio Feltri sulla presunta inferiorità dei meridionali. E’ un Vincenzo De Luca in grande spolvero durante la trasmissione “Che Tempo Che Fa” condotta da Fabio Fazio su Rai 2.

Intervenuto insieme alla presidente della regione Calabria Jole Santelli, il Governatore campano risponde a tono a una battuta di Fazio sugli elogi ricevuto dall’ex modella Naomi Campbell per il rigore dimostrato durante questa emergenza coronavirus (“Dai Fazio non cominciamo a sfottere”), poi si ‘vendica’ dando del fratacchione al conduttore televisivo in merito al discusso tema dei congiunti.

I congiunti secondo De Luca: “E’ un po’ come ritornare agli affetti leopardiani. Io sono favorevole agli affetti in generale, stabili e non stabili. E sicuramente anche lei, Fazio, nonostante l’aspetto da fratacchione avrà degli affetti sparsi per l’Italia”.

In precedenza il presidente campano ha chiarito: “Siamo impegnati nella Regione con la maggiore densità abitativa d’Italia, in Costiera addirittura d’Europa. E’ l’unica regione nella quale non si può sbagliare. Sbagliare in questa regione significa provocare una ecatombe”.

Sull’obbligatorietà delle mascherine, De Luca spiega: “Abbiamo distribuito 4 milioni di mascherine gratuite. E’ doveroso dunque pretendere che siano indossate. Entro giovedì distribuiremo 2 mascherine gratuitamente per ogni bambino per la fascia dai 4 ai 16 anni della regione.”

Da lunedì 4 maggio sono attesi migliaia di rientri in Campania: “Noi faremo un lavoro di prevenzione. Non ci possiamo permettere di avere l’arrivo nella nostra regione di persone che hanno un contagio. Faremo un lavoro di prevenzione alle stazioni, ai caselli autostradali, alle società di noleggio. Faremo 10mila test rapidi. Dovremo fare un lavoro molto attento. Domani arrivano due treni carichi da Torino. Non vogliamo fare nessuna distinzione nord-sud, questa è solo prevenzione”.

Chiosa finale, con l’ennesima battuta, sulle polemiche nord–sud: “In questi giorni ho sentito cose intollerabili nei confronti dei meridionali. E’ incredibile che ancora oggi dobbiamo sentir dire a delle persone ‘che i meridionali sono inferiori’, che poi dipende da cosa si misura…”.

