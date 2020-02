RIMESTIAMO NEL MORGAN - DOPO LA SVALVOLATA A SANREMO, IL CANTANTE VA A FARSI SPOLPARE A “LIVE - NON È LA D’URSO”: RACCONTERÀ LA LITIGATA CON BUGO, LA SQUALIFICA DAL FESTIVAL E BATTAGLIA PER RIAVERE LA SUA CASA DOPO LO SFRATTO DELLO SCORSO GIUGNO…

MORGAN E BUGO

Comunicato stampa

Questa sera, domenica 9 febbraio 2020, in prima serata su Canale 5, nuovo appuntamento con “LIVE - NON È LA D’URSO”, il programma di VideoNews condotto da Barbara d’Urso. Tanti ospiti e interviste ai protagonisti del momento: in esclusiva, in studio, Morgan racconterà la sua verità in seguito alla squalifica dal Festival di Sanremo 2020. L'artista parlerà anche della battaglia per riavere la sua casa dopo lo sfratto dello scorso giugno.

BARBARA DURSO

E ancora, Nina Moric risponderà alle accuse dell’ex fidanzato Luigi Favoloso. Barbara d’Urso accoglierà poi Rita Rusic e Vittorio Cecchi Gori, che faranno chiarezza sulle affermazioni di Valeria Marini. Inoltre, a “LIVE NON È LA D’URSO”, il fidanzato di Antonella Elia, Pietro Delle Piane, si sottoporrà alla macchina della verità in seguito alle foto mostrate alla showgirl nella casa di GFVIP che lo ritraevano in compagnia dell’ex compagna, sorella di Asia Argento.

LO SCAZZO TRA BUGO E MORGAN SUL PALCO DI SANREMO