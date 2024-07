ALAN FRIEDMAN IN VERSIONE BALLERINO

Giuseppe Candela per Dagospia

ALAN FRIEDMAN VERSO BALLANDO CON LE STELLE

L'accordo ancora non c'è ma la trattativa per portare Alan Friedman a Ballando con le stelle è in corso.

Stiamo parlando del noto giornalista e scrittore statunitense che sulla carta d'identità segna 68 anni.

Un lungo curriculum finito nel mirino di Milly Carlucci, nei mesi scorsi Friedman era stato accostato anche ai reality Mediaset, in primis a L'Isola dei Famosi ma l'ipotesi era poi naufragata.

CAPODANNO RAI, MARCO LIORNI CONDURRA' L'ANNO CHE VERRA'

Amadeus è volato al Nove, chi condurrà dopo nove edizioni al suo posto "L'anno che verrà"?

I vertici Rai, escluso l'impegnatissimo Carlo Conti, hanno deciso di puntare su Marco Liorni, che tornerà dal prossimo novembre alla conduzione de "L'Eredità", quiz record d'ascolti. Al suo fianco sarebbe prevista la presenza di una co-conduttrice ancora non individuata.

GRANDE FRATELLO, SALTA IN EXTREMIS RON MOSS

Alfonso Signorini lavora alla nuova edizione del Grande Fratello che ancora una volta punterà sul mix nip e vip. Tra i concorrenti figurava fino a qualche giorno fa il mascellone Ron Moss, il famoso Ridge di Beautiful. L'operazione sembrava conclusa ma sarebbe saltata anche per ragioni di budget.

ELODIE, PER FARE SAN SIRO SERVE SANREMO?

"Ha fatto il passo più lungo della gamba", dicono a bassa voce nell'ambiente musicale. Ha annunciato due stadi importanti per giugno 2025 a Milano e Napoli, due stadi mica da poco.

E non facili da riempire, non a caso qualcuno assicura che potrebbe fare un salto al prossimo Festival di Sanremo. Quale ruolo? Ha partecipato tra i big e lo ha co-condotto con Amadeus: "Poco importa il ruolo serve una spinta. Dicono".

LE STAGIONI DELL'AMORE CON MARA VENIER?

Come svelato da Dagospia Rai1 testerà al sabato pomeriggio alle 14 un dating show over prodotto dalla Blu Yazmine del trio Dallatana-Fabiano-Canetta.

Il programma ha già cambiato tre titoli: "Il treno dei desideri", "Forever Young" e "Le stagioni dell'amore". In pole position per la conduzione c'era l'attrice Nancy Brilli poi il colpo di scena, l'azienda avrebbe deciso di puntare su un nome di maggiore appeal per il pubblico di Rai1: il programma potrebbe finire nelle mani di Mara Venier.

FRANCESCO FACCHINETTI

UN DIAVOLO PER CAPELLO PER FRANCESCO FACCHINETTI

Un diavolo per capello per Francesco Facchinetti. Che siano suoi o una patch cutanea poco cambia. L'arrivo di Belen Rodriguez nel gruppo Warner Bros. Discovery ha portato allo sfratto della cantante per assenza di voce Elettra Lamborghini e dell'influencer delle corna Giulia De Lellis, titolari dei due programmi che finiranno alla showgirl argentina. Cosa hanno in come Lamborghini e De Lellis? L'agente Francesco Facchinetti. Dicono che l'avrebbe presa malissimo...

CANTA CHE TI PASSA! TRIPLO IMPEGNO PER SERENA AUTIERI (STIMATA DA SIMONA AGNES)

Canta che ti passa. Un nuovo posto al sole per Serena Autieri, stimata dalla futura presidente Rai Simona Agnes. La showgirl napoletana, reduce dalle esibizioni alla festa di Forza Italia a Roma, sarà alla conduzione della Festa Internazionale del Circo di Montecarlo.

L'evento non andrà più in onda su Rai3 ma sarà promosso su Rai1. Sulla terza rete Autieri condurrà "Il Canto della Terra" e sarà impegnata anche alla guida del Prix Italia.

RAI2, ARRIVANO ENRICO BRIGNANO, MAMMUCARI "LO SPAESATO" E LUCA BARBARESCHI RADDOPPIA

Come svelato da Dagospia Luca Barbareschi sarà tra i concorrenti della nuova edizione di "Ballando con le stelle" e alla guida di uno show dedicato alle coppie su Rai2 dal titolo "Se mi lasci non vale".

Un prime time in arrivo per Teo Mammucari, con quale titolo? "Lo Spaesato". Nei primi mesi spazio anche al comico Enrico Brignano con un nuovo show: "Ce lo chiede l'Europa".

UN PROGRAMMA SU RAI3 PURE PER GIANNI IPPOLITI E CESARE BOCCI

Non ci saranno grandi sorprese alla presentazione dei palinsesti Rai venerdì prossimo ma non per questo non potete provare stupore. Per esempio, sulla terza rete nel daytime troverà spazio il titolo "Genitori, che fare?" condotto da Gianni Ippoliti. In seconda serata in arrivo un programma dedicato ai magistrati con la conduzione dell'attore Cesare Bocci.

INDOVINELLI

1) Che ci facevano insieme in un ristorante al centro di Roma la conduttrice Rai e una sua collega che ha vissuto momenti migliori? Le due "manovrano" da tempo ma ci sono troppi ostacoli da superare. Di chi si tratta?

2) Dicono che il vivace Sottosegretario abbia messo nel mirino un direttore non per motivi ideologici ma una ragione molto più basica: ha chiesto due programmi per sue due protette. "O me li date o vi faccio la guerra", avrebbe urlato al telefono nei giorni scorsi. Di chi si tratta?

3) La bella showgirl per il secondo anno consecutivo era stata inserita nel cast di un noto reality. I vertici hanno cancellato il suo nome dalla lista: "No, lei no". Cosa c'è dietro?

