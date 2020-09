RIPARTE LA STAGIONE TV: LA NAZIONALE OVVIAMENTE VINCE (26%), MA FUNZIONA BENE IL BISTECCONE TURCO IN PRIMA SERATA (13,3%) - IACONA (4,3%), PORRO (5,1%), 'GOMORRA 3' SU TV8 (3,5%), JLO SUL NOVE (3,7%) - MORENO (5,1%), GENTILI (5,3%), GRUBER (5,6%) - E.DANIELE (14,4-14,8%) - PARTE MALE LA BORTONE (9,99%) - ''UOMINI E DONNE'' CON IL LIFTING DI GEMMA (22,7%) - MATANO (16,5%) DAVANTI ALLA D'URSO (15,2-14,2%) - LUNDINI (3,1%)

Nella serata di ieri, lunedì 7 settembre 2020, su Rai1 l’incontro di Nations League Paesi Bassi – Olanda ha conquistato 6.076.000 spettatori pari al 25.98% di share. Su Canale 5 – dalle 21.05 alle 0.09 – il triplo episodio di Daydreamer – Le Ali del Sogno ha raccolto davanti al video 2.492.000 spettatori pari al 13.3% di share (presentazione di 1 minuto e 30: 3.420.000 – 14.17%). Su Rai2 Ritorno al Marigold Hotel ha interessato 1.009.000 spettatori pari al 4.81% di share. Su Italia 1 la maratona con gli ultimi quattro episodi della serie Lincoln Rhyme – Caccia al Collezionista di ossa ha intrattenuto 868.000 spettatori (5.3%). Su Rai3 Presa Diretta ha raccolto davanti al video 897.000 spettatori pari ad uno share del 4.33% (presentazione: 886.000 – 3.64%).

Su Rete4 Quarta Repubblica totalizza un a.m. di 849.000 spettatori con il 5.12% di share. Su La7 il film Il Giurato ha registrato 556.000 spettatori con uno share del 2.56%. Su Tv8 l’esordio in prima tv free di Gomorra 3 segna 768.000 spettatori con il 3.5%. Sul Nove Un Amore a 5 Stelle ha raccolto 784.000 spettatori con il 3.72%. Sul 20 Robin Hood raccoglie 471.000 spettatori e il 2.33%. Su Rai4 Daredevil registra 179.000 spettatori con lo 0.8%. Su Rai Movie Per un Pugno di Dollari tocca 448.000 spettatori e l’1.96%. Su Real Time Vite al Limite: e poi... raccoglie 436.000 spettatori e l’1.92%. Su Sky Cinema la prima tv del film di Gabriele Muccino Gli Anni Più Belli ha raccolto 139.000 spettatori e lo 0.64%.

Ascolti TV Access Prime Time

Al debutto, Gruber batte di poco la Gentili.

Su Canale 5 Paperissima Sprint registra una media di 3.499.000 spettatori con uno share del 14.64%. Su Rai2 TG2 Post ha ottenuto 1.236.000 spettatori con il 5.11%. Su Italia1 CSI ha registrato 1.012.000 spettatori con il 4.26%. Su Rai3 Qui Venezia Cinema raccoglie 1.090.000 spettatori con il 4.83%. Un Posto al Sole raccoglie 1.615.000 spettatori con il 6.81%. Su Rete4 Stasera Italia News ha radunato 1.211.000 individui all’ascolto (5.33%), nella prima parte, e 1.236.000 spettatori (5.12%), nella seconda parte. Su La7 Otto e Mezzo ha interessato 1.315.000 spettatori (5.57%). Su Tv8 Guess My Age ha divertito 497.000 spettatori con il 2.1%. Sul Nove Deal With It – Stai al Gioco ha raccolto 377.000 spettatori con l’1.6%. Su Real Time la nuova stagione di Cortesie per gli Ospiti raccoglie 365.000 spettatori pari all’1.6%. Su La5 Uomini e Donne ha raggiunto 351.000 spettatori e l’1.58% (Finale: 422.000 – 1.74%).

Preserale

La “scalata” di Scotti inizia con il 16.97%.

Su Rai1 Reazione a Catena – L’Intesa Vincente ha ottenuto un ascolto medio di 2.354.000 spettatori (19.39%) mentre Reazione a Catena ha raccolto 3.898.000 spettatori (23.85%). Su Canale 5 Caduta Libera – Inizia la Sfida ha raccolto 1.742.000 spettatori (14.86%) mentre Caduta Libera ha interessato 2.639.000 spettatori (16.97%). Su Rai2 Hawaii Five O ha raccolto 613.000 spettatori (4.31%), Castle segna 832.000 spettatori (4.28%). Su Italia1 Dr House ha ottenuto 438.000 spettatori (2.89%), nel primo episodio, e 672.000 spettatori (3.3%), nel secondo episodio. Su Rai3 le news dei TGR hanno raccolto 2.691.000 spettatori con il 15.35%. Blob segna 857.000 spettatori con il 4.11%. Su Rete4 Tempesta d’Amore ha radunato 753.000 individui all’ascolto (3.92%). Su La7 Little Murders ha appassionato 1119.000 spettatori (share dello 0.93%). Su Tv8 4 Ristoranti raccoglie 162.000 spettatori con l’1.3% e 268.000 spettatori con l’1.4%.

Daytime Mattina

Basta il 14.44% a Storie Italiane per battere Mattino Cinque.

Su Rai1 Uno Mattina dà il buongiorno a 760.000 telespettatori con il 16.43%. La prima parte – dalle 9.56 alle 10.53 – di Storie Italiane ha ottenuto 736.000 spettatori (14.44%). Su Canale5 Mattino Cinque ha intrattenuto 641.000 spettatori (12.35%), nella prima parte, 683.000 spettatori (13.58%), nella seconda parte, e 700.000 spettatori (13.41%), nella terza parte. Su Rai 2 TG2 Dossier ha raccolto 112.000 spettatori con il 2.15%. Su Italia 1 Una Mamma per Amica ottiene un ascolto di 145.000 spettatori pari al 2.68% di share, nel primo episodio, e 130.000 spettatori pari al 2.6%, nel secondo episodio.

The Mentalist torna davanti a 169.000 spettatori (3.08%). Su Rai3 Agorà convince 413.000 spettatori pari al 7.92% di share (presentazione di 31 minuti: 323.000 – 6.03%). A seguire Mi Manda Rai3 segna 276.000 spettatori con il 5.37%. Su Rete 4 I Cesaroni registra una media di 119.000 spettatori (2.25%). Su La7 Omnibu News realizza un a.m. di 140.000 spettatori con il 3.9% mentre Omnibus Dibattito raccoglie 180.000 spettatori con il 3.4%. A seguire Coffee Break ha informato 185.000 spettatori pari al 3.63%. Su Tv8 Ogni Mattina ha raccolto 73.000 spettatori con l’1.3%.

Daytime Mezzogiorno

Male Falchi-Convertini nel nuovo orario.

Su Rai1 la seconda parte di Storie Italiane raccoglie 947.000 spettatori e il 14.85%. C’è Tempo Per… ha raccolto 1.087.000 spettatori con l’8.99% di share. Su Canale 5 Forum arriva a 1.200.000 telespettatori con il 13.93%. Su Rai2 La Nave dei Sogni raccoglie 590.000 spettatori con il 6.39%. Su Italia 1 The Mentalist raccoglie 377.000 spettatori con il 4.83%. Sport Mediaset ha ottenuto 1.489.000 spettatori con il 9.43%. Su Rai3 Elisir ha interessato 364.000 spettatori con il 5.71%. Il TG3 delle 12 ha ottenuto 1.027.000 spettatori (10.92%).

Quante Storie ha raccolto 748.000 spettatori (6.28%). Passato e Presente raccoglie 501.000 spettatori e il 3.17%. Su Rete4 Ricette all’Italiana ha raccolto 119.000 spettatori con l’1.79%, nella prima parte, e 311.000 spettatori (2.53%), nella seconda parte in onda dopo il tg. La Signora in Giallo ha ottenuto 543.000 (3.51%). Su La7 L’Aria che Tira interessa 291 .000 spettatori con share del 4.59% nella prima parte, e 461.000 spettatori con il 3.77% nella seconda parte denominata ‘Oggi’. Su Tv8 Ogni Mattina Dopo il TG ha raccolto 147.000 spettatori con l’1%.

Daytime Pomeriggio

Il Paradiso delle Signore torna con il 15.12%.

Su Rai1 il debutto assoluto di Serena Bortone con Oggi è un Altro Giorno ha convinto 1.295.000 spettatori pari al 9.99% della platea. Una nuova puntata de Il Paradiso delle Signore ha raggiunto 1.620.000 spettatori con il 15.12%. Il TG1 ha informato 1.308.000 spettatori e il 13.36%. Il TG1 Economia ha raccolto 1.316.000 spettatori e il 13.68% mentre il Meteo è stato seguito da 1.380.000 spettatori con il 14.42%. La Vita Diretta ha raccolto 1.596.000 spettatori con il 16.52% (presentazione dalle 17.06 alle 17.13: 1.441.000 – 15.28%). Su Canale5 X Style Venezia raccoglie 2.456.000 spettatori e il 15.5%. Beautiful ha appassionato 2.505.000 spettatori con il 16.19%. Una Vita ha convinto 2.446.000 spettatori con il 17.71% di share.

A seguire l’esordio stagionale di Uomini e Donne ha ottenuto 2.790.000 spettatori con il 22.66% (finale: 2.192.000 – 19.6%). Il Segreto ha ottenuto un ascolto medio di 1.699.000 spettatori pari al 16.99% di share. Il ritorno di Barbara D’Urso con Pomeriggio Cinque ha fatto compagnia a 1.499.000 spettatori (15.21%), nella prima parte, a 1.433.000 spettatori nella seconda parte (14.21%) e a 1.400.000 spettatori (12.92%) nella terza parte di breve durata. Su Rai2 la Tirreno Adriatico di Ciclismo ha raccolto 436.000 spettatori con il 3.48%. Squadra Speciale Lipsia ottiene 317.000 spettatori con il 3.3% e 377.000 spettatori con il 4.03%. Su Italia1 l’appuntamento con I Simpson ha raccolto 941.000 spettatori (6.05%), nel primo episodio, 987.000 spettatori (6.98%), nel secondo episodio e 785.000 spettatori (5.92%), nel terzo episodio.

Big Bang Theory segna 541.000 spettatori (4.38%). Modern Family ha appassionato 434.000 spettatori con il 3.86% Su Rai3 l’appuntamento con le notizie dei TGR è stato seguito da 2.569.000 spettatori con il 17.22%. Il Commissario Rex ha appassionato 476.000 spettatori pari al 4.07%. Aspettando… Geo ha registrato 522.000 spettatori con il 5.13% mentre Geo ha raccolto 699.000 spettatori con il 7.1%. Su Rete4 Lo Sportello di Forum è stato seguito da 706.000 spettatori con il 5.27%. Su La7 Tagadà ha interessato 310.000 spettatori con uno share del 2.6% (presentazione di 11 minuti: 339.000 – 2.44%). Tagadà #Telescuola segna 111.000 spettatori e l’1.17%. Su TV8 Il Passato non Dimentica raccoglie 381.000 spettatori e il 3%. L’Amore è Complicato 273.000 spettatori e il 2.7% mentre Vite da Copertina ha raccolto 146.000 spettatori con l’1.5%.

Seconda Serata

Lundini deve accontentarsi del 3.06%.

Su Rai1 il Post Partita segna 2.599.000 spettatori (13.52%) mentre la Tribuna elettorale raccoglie 688.000 spettatori con il 4.64%. A seguire Overland 21 è stato seguito da 430.000 spettatori con il 5.13% di share. Su Canale 5 Council of Dads ha totalizzato una media di 663.000 spettatori pari ad uno share del 9.38%, nel primo episodio, e 324.000 spettatori pari ad uno share del 7.81%, nel secondo episodio. Su Rai2 la prima puntata di Una Pezza di Lundini segna 386.000 spettatori con il 3.06%.

A seguire l’esordio di Stracult Live Show segna 138.000 spettatori con l’1.9%. Su Rai 3 Blob segna 476.000 spettatori con il 3.94%. Su Italia1 Law and Order: Unità Speciale è visto da 307.000 spettatori (6.95%). Su Rete 4 Regression è stato scelto da 149.000 spettatori con il 3.59% di share. Su Real Time l’esordio della terza stagione de la Clinica per Rinascere segna 436.000 spettatori e il 3%.

Telegiornali

TG1

Ore 13.30 3.057.000 (19.34%)

Ore 20.00 4.996.000 (24.68%)

TG2

Ore 13.00 2.285.000 (15.43%)

Ore 20.30 1.773.000 (7.74%)

TG3

Ore 14.25 1.566.000 (11.63%)

Ore 19.00 1.808.000 (12.64%)

TG5

Ore 13.00 2.870.000 (19.04%)

Ore 20.00 4.074.000 (19.55%)

STUDIO APERTO

Ore 12.25 1.749.000 (14.65%)

Ore 18.30 700.000 (6.3%)

TG4

Ore 12.00 393.000 (4.15%)

Ore 18.55 498.000 (3.47%)

TGLA7

Ore 13.30 646.000 (4.15%)

Ore 20.00 1.055.000 (5.05%)

TG8

Ore 12 127.000 (1.3%)