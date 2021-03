LA RISCOSSA DEL MASCHIO! ANDREA DI CARLO, CHE HA MOLLATO ARISA A POCHI MESI DAL MATRIMONIO, HA FATTO GODERE MIGLIAIA DI UOMINI INCASELLATI DALLA PROPRIA PARTNER TRA LA PALESTRA DEL GIOVEDÌ, IL SUSHI DEL VENERDÌ E L’ESTETISTA DEL SABATO - ANCHE CATERINA COLLOVATI DA’ RAGIONE A DI CARLO E PUNGE ARISA: “SESSISTA. PIANGE MA CHIAMA 'DESSERT' L'EX FIDANZATO. E SE LO AVESSE DETTO UN UOMO?” (MA TRA LE DUE C'ERANO VECCHIE RUGGINI)

https://www.dagospia.com/rubrica-2/media_e_tv/quot-mio-uomo-non-puo-essere-tutta-cena-puo-essere-264130.htm

Dagonews

andrea di carlo arisa

La riscossa del maschietto che non accetta di essere trattato come un tiramisù. Il “non ci sto” di Andrea Di Carlo, che ha mollato Arisa a pochi mesi dal matrimonio, ha fatto godere migliaia di maltrattati&maivissuti. Quella che all’inizio era sembrata la classica fuga dall’altare dell’eterno Peter Pan, si è rivelata una reazione orgogliosa (e un po’ orgogliona) di un uomo stanco di essere confinato alla periferia di una non-relazione sentimentale.

La cantante ha spiegato l’origine dei loro conflitti: “Mi ha fatto tanti doni, mi ha trattato come una principessa, ma la musica è la mia vocazione e lui non può intromettersi prepotentemente nella mia vita lavorativa e artistica. Lui non può essere antipasto, primo e secondo; non può essere tutta la cena. Può essere il dessert” (https://www.dagospia.com/rubrica-2/media_e_tv/quot-mio-uomo-non-puo-essere-tutta-cena-puo-essere-264130.htm).

ARISA

Quanti uomini si sono rivisti nello scatto d’orgoglio di Di Carlo che si è scrollato dosso l’immagine molle e flaccida del tiramisù. Gli si perdona anche la caduta di stile di essersi ripreso gli anelli che aveva regalato alla sua amata di fronte a questo sussulto virile. Un grido ribelle nei confronti della donna che ha la pretesa di incastrare il proprio partner nel proprio bouquet di impegni tra la palestra del giovedì, il sushi del venerdì e l’estetista del sabato.

andrea di carlo

Le donne e le femministe che ora esultano per le dichiarazioni di Arisa sono le stesse che in passato criticavano gli uomini consacrati alla carriera che non avevano tempo da dedicare alla partner? Se una donna insegue la sua vocazione (maggioritaria?) considerando l’uomo un dessert è libera e autonoma. Se, a parti inverse, lo fa il maschio, invece, cos’è?

CATERINA COLLOVATI BACCHETTA ARISA

Da leggo.it

arisa caterina collovati

Qualche giorno fa Arisa, lasciata dal fidanzato Andrea Di Carlo che avrebbe dovuto sposare tra qualche mese, si è lasciata andare ad un duro sfogo con tanto di video in lacrime sui social. Di lui aveva detto: «Non può essere antipasto, primo e secondo, non può essere tutta la cena, ma il dessert». Parole che non sono piaciute a Caterina Collovati, che in un post sul suo profilo Instagram ha bacchettato la cantante, reduce dalla sua partecipazione al Festival di Sanremo.

«Arisa piange, ma non esita a definire il fidanzato un dessert per lei. Ritengo questa un’espressione infelice... - scrive la Collovati nel suo post, corredato da una foto di Arisa che si mostra commossa - E se fosse stato un uomo a definire così l’importanza di una fidanzata? Avremmo trovato scandaloso il termine se non addirittura sessista tanto per cambiare. Per una volta sto dalla parte del maschio».

arisa su instagram

Già lo scorso agosto la Collovati aveva avuto da ridire su Arisa, quando quest'ultima postò sui social una sua foto in bikini, con il seno prosperoso e qualche 'rotolino' in vista, per far capire che non si vergognava affatto del suo corpo e di qualche (pochi) chilo in più. «La moda del poitically correct ha rimbambito tutti... body positivity e balle varie, che noia! - scriveva Caterina - Ciò che balza all’occhio in questa foto non sono i rotolini di ciccia di Arisa che trovo anche divertenti. È quel pube sbattuto in faccia al lettore che mi pare fuori luogo»

arisa e andrea di carlo 3 arisa arisa e andrea di carlo 1 arisa arisa fulvio e caterina collovati arisa CATERINA COLLOVATI il massaggio di arisa LO SCAMBIO TRA ARISA E CATERINA COLLOVATI arisa arisa arisa e andrea di carlo 4 arisa a domenica in 4 arisa a domenica in 1 arisa a domenica in 2 arisa mostra le tette su instagram 1 arisa mostra le tette su instagram 2 arisa mostra le tette su instagram arisa a domenica in 3 arisa e andrea di carlo 2