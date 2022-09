IL RISPARMIO SECONDO FUORTES “MANI DI FORBICE”? CONTRATTI AGLI ESTERNI A BOTTE DI 200MILA EURO – IN RAI NON SI PLACA IL MALCONTENTO PER IL CONTRATTO COME CONSULENTE DI “UNOMATTINA” A ROBERTO FONTOLAN, PEZZO GROSSO DI CL E GRANDE AMICO DI MONICA MAGGIONI. LA NOTIZIA RISALE A MAGGIO, MA ANCORA A VIALE MAZZINI C’È CHI MASTICA AMARO – INTANTO L’IPERPRESENZIALISTA MONICA RIMANE A BOCCA ASCIUTTA: CANCELLATE LE SUE DUE MARATONE PRE-ELETTORALI

monica maggioni paolo magri e roberto fontolan al meeting di cl del 2017

1 - PER LO STUDIO E PER GLI AMICI (MEGLIO SE DI CL) LA DIRETTRICE MAGGIONI NON BADA A SPESE

Estratto dell’articolo di Gianluca Roselli per “il Fatto quotidiano”

Il malcontento dura da settimane e non si è ancora placato. Parliamo di Rai e dell'ultima ricca consulenza affidata a un esterno. In questo caso si tratta di Unomattina, il programma mattutino della rete ammiraglia, dove Monica Maggioni ha voluto come consulente Roberto Fontolan alla modica cifra di 200 mila euro l'anno.

monica maggioni

Fontolan è uno dei pezzi grossi di Comunione e Liberazione [...]. Ma è anche grande amico di Maggioni. Al Meeting di Rimini, ad esempio, la direttrice del Tg1 da anni è ospite fissa e proprio qui, nel 2015, fece la sua prima uscita pubblica come presidente della Rai, appena nominata. Un'amicizia e una stima reciproca che li aveva portati l'anno precedente, il 2014, a realizzare insieme un film documentario sulla vita di don Giussani, La strada bella.

roberto fontolan

E Maggioni chiama proprio Fontolan (...) come autore del programma che ha segnato il suo ritorno in video, Sette Storie, nel 2020, realizzato, oltre a Fontolan, insieme a Marcello Sorgi e Anna Migotto.

Programma che, col passaggio di Maggioni alla guida del Tg1, ha cambiato nome (Via delle storie) e conduttrice (Giorgia Cardinaletti, ora promossa alla conduzione del Tg1 delle 20).

Per la stagione 2022 la trasmissione non è in palinsesto, ma Fontolan è riuscito a spuntare una consulenza d'oro a Unomattina, che quest' anno vedrà la conduzione unica di Massimiliano Ossini. […]

2 - ELEZIONI, SALTANO LE SERATE DELLA MAGGIONI E I FACCIA A FACCIA DI VESPA

Marco Zonetti per www.vigilanzatv.it

Mentre regna maretta tra Viale Mazzini e la Commissione di Vigilanza, alla quale la Rai ha negato l'accesso a uno scambio di lettere tra cinque consiglieri di amministrazione "dissidenti" con la Presidente Marinella Soldi e l'Amministratore Delegato Carlo Fuortes, accusati di mala gestione dei confronti televisivi elettorali, ecco che l'iperpresenzialista Direttrice del Tg1 Monica Maggioni rimane a bocca asciutta, deprivata di ben due maratone pre-elettorali.

marinella soldi carlo fuortes foto di bacco (1)

L'Ansa riporta infatti che, dopo aver verificato la mancata disponibilità di un numero di forze politiche sufficiente a garantire la parità di trattamento fra le liste, salteranno le trasmissioni con i confronti tra tutti i leader dei partiti previste dal Tg1 in collaborazione con la Direzione Approfondimento di Antonio Di Bella già programmate per il 7 e il 15 settembre.

Ma, per lo stesso motivo, anche Bruno Vespa e il suo Porta a Porta saranno privi di faccia a faccia tra leader nelle due prime serate che andranno in onda il 15 e il 22 settembre. Ricordiamo che - fra le denunce del Segretario della Commissione di Vigilanza Rai Michele Anzaldi e le obiezioni del Presidente Alberto Barachini - in quest'ultima data era stato fissato un duello tra Enrico Letta (Pd) e Giorgia Meloni (Fratelli d'Italia) che è stato in seguito bocciato dall'AgCom per violazione della Par Condicio.

monica maggioni foto di bacco

E ora, con Maggioni e Vespa di fatto azzoppati, è alquanto difficile che assisteremo mai al confronto a quattro fra Letta, Meloni, Giuseppe Conte e Carlo Calenda, come richiesto a gran voce da quest'ultimo.

Ma quali sono le forze politiche che - impaurite dal confronto televisivo - hanno dato forfait scombinando i piani di Maggioni e Vespa? Sarebbe interessante saperlo.

ARTICOLI CORRELATI

monica maggioni speciale tg1 elezioni francesi 3 monica maggioni foto di bacco (1) monica maggioni speciale tg1 elezioni francesi 1