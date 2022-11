RISSA SELVAGGIA – DOPO LA PUNTATA DI “BALLANDO CON LE STELLE”, LA LUCARELLI SI TOGLIE I MACIGNI DALLE DECOLLETE E ASFALTA SARA DI VAIRA: “È L’UNICA PERSONA DI TUTTO IL CAST FISSO CHE IL GIORNO DOPO IL MIO LUTTO NON MI HA MANCO DETTO “CONDOGLIANZE”. ANZI HA SOLO TENTATO DI PROVOCARMI E LITIGARE IN PUNTATA” – LUISELLA COSTAMAGNA SI SCAGLIA CONTRO SELVAGGIA: “INACCETTABILE DARE DELLA SQUALLIDA A IVA ZANICCHI…”

1 - BALLANDO CON LE STELLE, SFOGO-LUCARELLI "CHI NON MI HA FATTO LE CONDOGLIANZE"

selvaggia lucarelli

A Ballando con le stelle le polemiche sono ormai fuori controllo. Protagonista assoluta è Selvaggia Lucarelli, che adesso punta il dito contro uno degli ospiti fissi del talent show capitanato da Milly Carlucci. La giornalista non ha digerito il modo in cui i suoi colleghi della giuria e il resto del cast di Ballando con le stelle l’hanno trattata dopo il suo commento rivolto a Iva Zanicchi - quando sabato scorso le ha dato della "squallida". Così, nelle ultime stories su Instagram, vuota il sacco e punta il dito contro la ballerina Sara Di Vaira. Proprio colei che sabato scorso, quando la giornalista ha avuto un duro scontro con Guillermo Mariotto, si è schierata dalla parte dello stylist venezuelano.

selvaggia lucarelli guillermo mariotto

A quanto pare, Di Vaira è stata l’unica del cast fisso di Ballando con le stelle a non averle fatto le condoglianze per la morte della madre, scomparsa recentemente. "Quella che mi dava lezioni di educazione sabato sera e mi diceva che mi doveva stare bene il prendermi della scimmia che lancia escrementi, è anche l’unica persona di tutto il cast fisso di Ballando con le Stelle che il giorno dopo il mio lutto non mi ha manco detto “condoglianze” (Simone e Rossella invece, subito gentilissimi). L’unica. Anzi quella sera stessa ha solo tentato (come sempre invano) di provocarmi e litigare in puntata", ha scritto Lucarelli.

sara di vaira 3

Poi ha aggiunto: "E non ho ancora detto mezza parola su come hanno trattato Lorenzo (Biagiarelli, suo compagno, eliminato dalla sfida, ndr), lungo capitolo di cui mi sono ben guardata di occuparmi finché era in gara. Ma lo farò, perché merita anche quello". Infine, aggiunge un post scriptum: "Quella che mi dava lezioni di educazione non è chi siede accanto a me", scagionando quindi da questa polemica Carolyn Smith con cui ha avuto ben altre discussioni, "ma chi siede di fronte a me (non vorrei fraintendimenti).

NADIA LA MADRE DI SELVAGGIA LUCARELLI

Sebbene il nome di Sara di Vaira non sia stato messo nero su bianco dall’editorialista di Domani, è senza ombra di dubbio che sia lei la destinataria del tagliente messaggio. Il clima, insomma, si sta facendo davvero pesante, ed esula dalle telecamere di Rai 1. Non a caso, nei giorni scorsi Lucarelli ha persino dichiarato di non sentirsi "totalmente tutelata" dal programma condotto dalla Carlucci.

2 - BALLANDO, COSTAMAGNA DISTRUGGE SELVAGGIA: "INACCETTABILE. PERSONE VOLGARI CHE..."

Nell'ultima puntata di Ballando con le stelle di sabato 26 novembre c'è stato un durissimo scontro tra Selvaggia Lucarelli e Guillermo Mariotto. E a Oggi è un altro giorno di Serena Bortone se ne è parlato con Paola Barale e Roly Maden e Luisella Costamagna che è in coppia con Pasquale La Rocca. La giornalista si è quindi schierata dalla parte di Iva Zanicchi: "Io difendo Iva a cui è stato dato della squallida, che trovo inaccettabile e trovo inaccettabile anche averle dato della volgare". Quindi ha aggiunto che la cantante è lontanissima dalla volgarità e merita di stare a Ballando.

LUISELLA COSTAMAGNA

Del resto tra la Costamagna e Lucarelli non c'è gran simpatia. La giornalista si è infortunata e la Lucarelli l'ha invitata a ritirarsi dandole addirittura uno "0" alle sue esibizioni. Ma Luisella non le ha mai rivolto la parola, l'ha del tutto snobbata senza rispondere alle provocazioni. Però sul termine utilizzato da Guillermo Mariotto nei suoi confronti - "scimmia che lancia escrementi" - la Costamagna ha voluto prendere le distanze: "Bisogna fare attenzione sui termini, questo per quanto riguarda Mariotto ma nel merito sono d’accordo con lui.".

selvaggia lucarelli

