RITA LEVI MONTALCINI NON È ARGENTERO: 21,9% CON 5,5 MILIONI - ''HARRY POTTER'' (11,9%), ''IENE'' (7,8%), IL MARADONA DOC SU RAI3 (6,3%) - DEL DEBBIO (5,6%), FORMIGLI (4%) - ''XFACTOR'' (3,6%) - MORENO (3,5%), CUCCIARI (5,1%), PALOMBA (4,5-4,4%), GRUBER (6,7%) - AMADEUS (18,2%), 'STRISCIA' (16,9%) - E.DANIELE (16,5-1,9%), CLERICI (14,2%), 'FORUM' (16,3%) - BORTONE (11,4%), MATANO (15,7%), D'URSO (13,3-13,4%) - 'AMICI' NOTTURNO (9,1%), 'AMA SANREMO' (9,4%), 'PIÙ O MENO' (1,7%), FAZIO SU MARADONA (6,5%)

Mattia Buonocore per www.davidemaggio.it

Nella serata di ieri, giovedì 26 novembre 2020, su Rai1 il tv movie Rita Levi Montalcini ha conquistato 5.464.000 spettatori pari al 21.9% di share. Su Canale 5 – dalle 21.45 alle 0.26 - Harry Potter e il prigioniero di Azkaban ha raccolto davanti al video 2.522.000 spettatori pari all’11.9% di share. Su Rai2 FBI ha interessato 1.026.000 spettatori (3.6%) mentre 9-1-1 ha raccolto 656.000 spettatori (2.9%). Su Italia 1 Le Iene Show ha intrattenuto 1.465.000 spettatori con il 7.8% (presentazione dalle 21.17 alle 21.43: 1.282.000 – 4.5%).

Su Rai3 il film documentario Diego Maradona ha raccolto davanti al video 1.619.000 spettatori pari ad uno share del 6.3%. Su Rete4 Dritto e Rovescio totalizza un a.m. di 1.137.000 spettatori con il 5.6% di share. Su La7 Piazza Pulita ha registrato 948.000 spettatori con uno share del 4% (Piazza Pulita 00: 375.000 – 4.1%). Su Tv8 Cluj vs Roma di Europa League segna 846.000 spettatori con il 3.1%. Sul Nove Cambio Moglie ha raccolto 436.000 spettatori con l’1.6%. Su Rai4 Elementary segna 283.000 spettatori con l’1%. Su Iris Viaggio in Paradiso raccoglie 599.000 spettatori pari al 2.2%. Su Sky Uno X Factor registra 898.000 spettatori con il 3.6%.

elena sofia ricci – rita levi montalcini

Ascolti TV Access Prime Time

Cucciari supera il 5%.

Su Rai1 Soliti Ignoti ottiene 5.156.000 spettatori con il 18.2%. Su Canale 5 Striscia la Notizia registra una media di 4.810.000 spettatori con uno share del 16.9%. Su Rai2 TG2 Post ha ottenuto 1.006.000 spettatori con il 3.5%. Su Italia1 CSI ha registrato 1.155.000 spettatori con il 4.1%. Su Rai3 Che Succ3de? raccoglie 1.387.000 spettatori con il 5.1%. Un Posto al Sole raccoglie 1.783.000 spettatori con il 6.3%. Su Rete4 Stasera Italia ha radunato 1.242.000 individui all’ascolto (4.5%), nella prima parte, e 1.239.000 spettatori (4.4%), nella seconda parte. Su La7 Otto e Mezzo ha interessato 1.883.000 spettatori (6.7%). Sul Nove Deal With It – Stai al Gioco ha raccolto 636.000 spettatori con il 2.3%. Su Real Time Cortesie per gli Ospiti ha ottenuto 492.000 spettatori e l’1.8%.

Preserale

Reggono le repliche di Caduta Libera.

elena sofia ricci – rita levi montalcini 2

Su Rai1 L’Eredità – La Sfida dei 7 ha ottenuto un ascolto medio di 3.628.000 spettatori (18.8%) mentre L’Eredità ha raccolto 5.172.000 spettatori (22.7%). Su Canale 5 la replica di Caduta Libera – Inizia la Sfida ha raccolto 2.471.000 spettatori (13.1%) mentre Caduta Libera ha interessato 3.818.000 spettatori (17.1%). Su Rai2 TG Sport Speciale ha raccolto 559.000 spettatori (2.5%), NCIS segna 917.000 spettatori (3.6%). Su Italia1 il daytime di Amici di Maria De Filippi raccoglie 756.000 spettatori con il 3.6%. CSI: NY ha ottenuto 604.000 spettatori (2.5%). Su Rai3 le news dei TGR hanno raccolto 3.721.000 spettatori con il 15.6%. Blob segna 1.278.000 spettatori con il 4.9%. Su Rete4 Tempesta d’Amore ha radunato 921.000 individui all’ascolto (3.6%). Su La7 The Good Wife ha appassionato 232.000 spettatori (share dell’1.3%), nel primo episodio, e 287.000 spettatori (share dell’1.3%) nel secondo episodio. Su Tv8 Cuochi di Italia All Stars raccoglie 332.000 spettatori con l’1.3%. Su Sky Sport Uno Lille – Milan ha appassionato 408.000 spettatori e l’1.7%.

Daytime Mattina

Il 5.1% su Tv2000 per la Messa delle 8.30.

elena sofia ricci a verissimo

Su Rai1 Uno Mattina Prima Pagina dà il buongiorno a 547.000 telespettatori con il 12.4% mentre Uno Mattina raccoglie 1.099.000 spettatori con il 17.6%. La prima parte di Storie Italiane ha ottenuto 938.000 spettatori (16.5%). Su Canale5 Mattino Cinque ha intrattenuto 930.000 spettatori (14.9%), nella prima parte, 912.000 spettatori (16.1%) nella seconda parte e 808.000 spettatori (13.9%) nei Saluti. Su Rai 2 la replica delle 6 di Detto Fatto raggiunge 69.000 spettatori pari al 3.1%. Radio 2 Social Club ha raccolto 239.000 spettatori con il 3.8%.

Su Italia 1 The Mentalist ottiene un ascolto di 194.000 spettatori pari al 3.3% di share. Su Rai3 Buongiorno Regione raccoglie 916.000 spettatori (15.5%). Agorà convince 549.000 spettatori pari all’8.8% di share. A seguire Mi Manda Rai3 segna 352.000 spettatori con il 6.2%. Su Rete 4 Carabinieri registra una media di 170.000 spettatori (2.9%). Su La7 Omnibus realizza un a.m. di 236.000 spettatori con il 4.1%. A seguire Coffee Break ha informato 233.000 spettatori pari al 4.1%. Su Tv8 Ogni Mattina ha raccolto 57.000 spettatori con lo 0.9%. Su Tv2000 la Santa Messa ha raccolto 327.000 spettatori e il 5.1%.

strage di erba iene 5

Daytime Mezzogiorno

Clerici al 14.2%.

Su Rai1 la seconda parte di Storie Italiane ha ottenuto 1.025.000 spettatori con il 14.9%. E’ Sempre Mezzogiorno ha raccolto 1.755.000 spettatori con il 14.2% di share. Su Canale 5 Forum arriva a 1.497.000 telespettatori con il 16.3%. Su Rai2 I Fatti Vostri raccoglie 398.000 spettatori con il 5.5%, nella prima parte, e 920.000 spettatori con l’8.1%, nella seconda parte. Su Italia 1 The Mentalist raccoglie 2.62.000 spettatori con il 3.4%. Grande Fratello Vip 5 segna 884.000 spettatori con il 6.1%. Sport Mediaset ha ottenuto 1.361.000 spettatori con l’8.2%. Su Rai3 Elisir ha interessato 453.000 spettatori con il 6.4%. Il TG3 delle 12 ha ottenuto 1.150.000 spettatori (11.6%). Quante Storie ha raccolto 877.000 spettatori (6.3%).

Passato e Presente segna 713.000 spettatori con il 4.3%. Su Rete4 Ricette all’Italiana ha raccolto 130.000 spettatori con l’1.8%, nella prima parte, e 159.000 spettatori (1.3%), nella seconda parte in onda dopo il tg. La Signora in Giallo ha ottenuto 665.000 (4.2%). Su La7 L’Aria che Tira interessa 375.000 spettatori con share del 5.4% nella prima parte, e 554.000 spettatori con il 4.4% nella seconda parte denominata ‘Oggi’. Su Tv8 Ogni Mattina Dopo il TG ha raccolto 107.000 spettatori con lo 0.7%.

Daytime Pomeriggio

Ore 14, in onda fino alle 15.11 (in assenza di Detto Fatto), segna il 3.1%.

le iene il servizio di filippo roma sul libro di speranza 8

Su Rai1 Oggi è un Altro Giorno ha convinto 1.636.000 spettatori pari all’11.4% della platea. Una nuova puntata de Il Paradiso delle Signore ha raggiunto 2.038.000 spettatori con il 16.7%. Il TG1 ha informato 1.699.000 spettatori con il 13.5%. La Vita Diretta ha raccolto 2.415.000 spettatori con il 15.7%. Su Canale5 Beautiful ha appassionato 2.762.000 spettatori con il 16.7%. Una Vita ha convinto 2.680.000 spettatori con il 17.2% di share. A seguire Uomini e Donne ha ottenuto 2.946.000 spettatori con il 21.9% (finale: 2.368.000 – 19.3%). La pillola di Grande Fratello Vip ha raccolto 2.304.000 spettatori con il 19.1%. Il Segreto ha ottenuto un ascolto medio di 2.079.000 spettatori pari al 16.4% di share. Pomeriggio Cinque ha fatto compagnia a 1.921.000 spettatori (13.3%), nella prima parte, a 2.207.000 spettatori nella seconda parte (13.4%) e a 2.010.000 spettatori (11.4%) nella terza parte di breve durata.

Su Rai2 Ore 14 ha raccolto 472.000 spettatori con il 3.1%. Speciale TG2 Adios Diego ha interessato 403.000 spettatori (3.2%) mentre Sampdoria-Genova di Coppa Italia ha ottenuto 760.000 spettatori (4.8%). Su Italia1 l’appuntamento con I Simpson ha raccolto 1.022.000 spettatori (6.4%), nel primo episodio, 1.049.000 spettatori (6.9%), nel secondo episodio e 848.000 spettatori (6.1%) nel terzo episodio. Big Bang Theory segna 614.000 spettatori (4.8%). Young Sheldon 2 in prima visione free ha ottenuto 564.000 spettatori e il 4.6%. Friends ha appassionato 428.000 spettatori con il 2.9%.

le iene il servizio di filippo roma sul libro di speranza

Grande Fratello Vip 5 raccoglie 414.000 spettatori con il 2.6%. Su Rai3 l’appuntamento con le notizie dei TGR è stato seguito da 3.258.000 spettatori con il 20%. #Maestri ha coinvolto 434.000 spettatori pari al 3.4%. Aspettando… Geo ha registrato 974.000 spettatori con il 7.7%. Geo ha raccolto 2.024.000 spettatori e il 12.6%. Su Rete4 Lo Sportello di Forum è stato seguito da 814.000 spettatori con il 5.5%. Su La7 Tagadà ha interessato 398.000 spettatori (share del 3%). Tagadà #Focus ottiene 335.000 spettatori con il 2.7%. Senti chi Mangia raccoglie 180.000 spettatori con l’1.3% (Senti chi Mangia Non si Butta Via Niente: 212.000 – 1.4%). Su TV8 Snowcoming segna 328.000 spettatori e il 2.6%. Vite da Copertina ha raccolto 177.000 spettatori con l’1.2%.

Seconda Serata

Amici al 9.1% e al 7.1%.

diego maradona il documentario di asif kapadia 7

Su Rai1 l’ultima puntata di Ama Sanremo – dalle 23.41 alle 0.55 – ha raccolto 1.039.000 spettatori con il 9.4%. Su Canale 5 Film Festival de la Comedie ha totalizzato una media di 454.000 spettatori pari ad uno share del 7.1%. Su Rai2 Più o Meno segna 150.000 spettatori con l’1.7%. Il Premio Cimitile ha raccolto 54.000 spettatori e l’1.4%. Su Rai 3 Che Tempo Che Fa in Ricordo di Maradona segna 1.041.000 spettatori con il 6.5%. Su Italia1 Amici di Maria De Filippi è visto da 467.000 spettatori (9.1%) e da 268.000 spettatori (7.1%). Su Rete 4 Speciale Sport Mediaset è stato scelto da 275.000 spettatori con il 5.8% di share. Su Sky Uno Hot Factor ha raccolto 506.000 spettatori e il 3.9%.

Telegiornali

TG1

Ore 13.30 3.619.000 (21.8%)

Ore 20.00 5.956.000 (22.5%)

TG2

Ore 13.00 2.219.000 (14.6%)

Ore 20.30 1.534.000 (5.5%)

TG3

Ore 14.25 1.952.000 (12.8%)

Ore 19.00 2.832.000 (13.3%)

TG5

Ore 13.00 3.102.000 (20.1%)

Ore 20.00 5.229.000 (19.5%)

STUDIO APERTO

Ore 12.25 1.582.000 (12.8%)

Ore 18.30 1.147.000 (6.4%)

TG4

Ore 12.00 296.000 (3%)

diego maradona il documentario di asif kapadia 5

Ore 18.55 770.000 (3.6%)

TGLA7

Ore 13.30 656.000 (4%)

Ore 20.00 1.340.000 (5%)

diego maradona il documentario di asif kapadia 4

TG8

diego maradona il documentario di asif kapadia 1 diego maradona il documentario di asif kapadia

Ore 12 61.000 (0.6%)