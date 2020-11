IL RITORNO DELLA EMMA FURIOSA – IL SUO CONCORRENTE (GENDER FLUID) BLUE PHELIX ELIMINATO DA "X FACTOR", LA CANTANTE ESPLODE: “PURTROPPO QUI IN ITALIA NON SIAMO PRONTI. LUI HA DATO IL CORAGGIO A TANTI RAGAZZI E RAGAZZE DI MOSTRARSI SENZA PAURA DELLE PORCATE CHE ANCORA QUALCUNO NEL 2020 SI PERMETTE DI DIRE” (IL RIFERIMENTO È AI COMMENTI OMOFOBI RICEVUTI DAL CONCORRENTE QUALCHE GIORNO FA) – IL RITORNO DI CATTELAN E LE FIDANZATE DI AGNELLI

Dopo due settimane di assenza il Covid è (per fortuna) soltanto un brutto ricordo per Alessandro Cattelan, tornato al timone di X Factor dopo aver lanciato su Instagram un criptico «cause it feels so empty without me» (citazione di «Without Me» di Eminem). Inizialmente, ma era prevedibile, è apparso ancora in versione tablet, in triplice copia. Poi si è tolto il casco per svelare la sorpresa, anche se in molti lo avevano già riconosciuto dalla giacca con i lustrini.

L’amarezza di Emma

«In Italia non siamo pronti». Emma ha perso un altro concorrente, Blue Phelix, eliminazione che le ha fatto particolarmente male per il talento non capito dal pubblico e per il significato della presenza del cantante (gender fluid) sul palco di X Factor: «Purtroppo in Italia ci vuole ancora tanto coraggio per salire sul palco ed essere se stessi, senza nascondersi. Francesco ha dato il coraggio a tanti ragazzi e ragazze di mostrarsi senza paura delle porcate che ancora qualcuno nel 2020 si permette di dire» (il riferimento è ai commenti omofobi ricevuti dal concorrente qualche giorno fa).

emma blue phelix 2

Anche l’uscita di Vergo, cantante della squadra di Mika, è stata un duro colpo e mai come in questa puntata si è notato l’oceano di messaggi tra le righe lanciati dalla giudice: ha ribadito così tante volte la sua onestà e la sua schiettezza («non metto maschere, non riesco a fingere») che viene da pensare si stesse rivolgendo a qualche altro giurato - senza nominarlo -. Che dopo il volemosebbene si stia per avverare la profezia di Fedez ovvero «verso la semifinale inizierete a non parlarvi più nei camerini»?

EMMA BLUE PHELIX

Complici i suoi pupilli Little Pieces Of Marmalade ai quali affida gran pezzi rock (in questo caso «Bullet With Butterfly Wings» degli Smashing Pumpkins), che gli suscitano ricordi come una madeleine di Proust, Manuel Agnelli si lascia andare alle confidenze: quando ha visto per la prima volta in concerto gli Smashing Pumpkins al Palavobis (storica location milanese per eventi live) nel 1996 è stato mollato dalla fidanzata. Sky potrebbe davvero fare una fiction sul giudice e le sue fidanzate, come suggerito da Cattelan: dopo 1992, 1993 e 1994 arrivare a 1996 è un attimo.

