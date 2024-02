IL RITORNO DELLA JODIE - JODIE FOSTER PARLA DEL SUCCESSO DI "TRUE DETECTIVE: NIGHT COUNTRY", SERIE NELLA QUALE INTERPRETA LA PROTAGONISTA ELISABETH "LIZ" DANVERS: "MI PIACE QUANTO È ORRIBILE. È EGOISTA, INSENSIBILE E RAZZISTA. DOPO 58 ANNI DI CARRIERA HO CAPITO CHE L’ANSIA E LE PREOCCUPAZIONI NON TI AIUTANO MAI NEL LAVORO E CHE SE TI RILASSI TUTTO VA MEGLIO. DEVI, SEMPLICEMENTE, LASCIARTI ANDARE..." - VIDEO

Ha 61 anni e una carriera di 58. Ha iniziato a recitare a 3 anni ma questa non è la sola delle particolarità che hanno reso Jodie Foster un’icona: attentissima alla privacy, eppure desiderosa di farsi conoscere per come è, seria e rigorosa ma perennemente interessata a una sola cosa sul lavoro; divertirsi. […] True detective[…] La serie, la cui ultima puntata è da ieri su Sky e Now — è stata un successo.

Cosa l’ha convinta a prendere parte a una serie tv dopo quasi 40 anni dall’ultima?

«Aspettavo il progetto giusto. Quando ho letto la sceneggiatura ho capito che c’era qualcosa di miracoloso, poi è scattato un grande lavoro di collaborazione con la regista Issa López, ne sono fiera». […]

In 58 anni, il ruolo della donna nel cinema è molto cambiato. Cosa ne pensa?

«Decisamente. Negli anni Settanta sul set non vedevo nessun altro volto femminile eccetto il mio e quello di qualche truccatrice. Questo ha fatto sì che io sia stata “educata” in questo mondo da molti padri e fratelli che, di conseguenza, mi trattavano come una figlia o una sorella. Era la mia prospettiva. Le cose sono cambiate ma ci è voluto molto tempo, anche per essere dirette da donne, come è successo adesso a me. Issa Lopez è la regista migliore con cui ho mai lavorato».

[…] Nella serie interpreta una donna forte. Questi ruoli contribuiscono a cambiare ulteriormente le cose?

«Le donne forti sono le uniche che conosco, quelle che mi hanno cresciuta, quelle che vedo ogni giorno. Il fatto che questa serie abbia per protagoniste due donne dirette da una donna aiuta il pubblico a empatizzare. Ma l’aspetto più importante è stato mettermi al servizio delle comunità indigene dell’Alaska, mai rapp resentate, e mostrare la realtà delle donne. Ero lì per servire loro».

[…] Le piace la sua detective?

«Mi piace quanto è orribile. È egoista, insensibile e razzista. Ma poi scopri che tutto nasce dal dolore che ha covato per anni. E inizi a individuare degli spiragli di luce».

Quale è la più grande conquista della sua carriera?

«L’aver capito che l’ansia e le preoccupazioni non ti aiutano praticamente mai nel lavoro e che se ti rilassi tutto va meglio. Devi, semplicemente, lasciarti andare. Ci ho messo 58 anni, ma ora lo so».

