IL RITORNO DI "MICROMEGA" - LA RIVISTA FONDATA E DIRETTA DA PAOLO FLORES D'ARCAIS RIPRENDE LE PUBBLICAZIONI GRAZIE A UNA SOCIETA' EDITORIALE NO PROFIT COSTITUITA DALLO STESSO D'ARCAIS - LA PRECEDENTE PROPRIETÀ, IL GRUPPO "GEDI" DELLA FAMIGLIA AGNELLI, AVEVA DECISO DI CHIUDERE IL MENSILE IL 31 DICEMBRE DEL 2020…

paolo flores d'arcais

(Adnkronos) - Rinasce "Micromega", la rivista di cultura politica e filosofica fondata e diretta dal filosofo e politologo Paolo Flores d'Arcais, che diventa anche editore. Flores d'Arcais ha costituito, infatti, "MicroMega edizioni impresa sociale srl", che da adesso in poi pubblicherà il mensile: si tratta di una società non profit, che non potrà distribuire utili fra i soci, e tutto sarà reinvestito per allargare le attività di "MicroMega".

elkann Molinari

La precedente proprietà, Gedi, che ha come azionisti di riferimento la famiglia Agnelli-Elkann (proprietà di quello che fu in origine il Gruppo Caracciolo-Espresso-Repubblica, con cui la rivista nacque nella primavera del 1986), ha deciso di chiudere la pubblicazione di "MicroMega" con il 31 dicembre del 2020, "in previsione della propria pianificazione industriale ed editoriale".

micromega

"Non potevo certo rassegnarmi che la storia più che trentennale di 'MicroMega' finisse qui - spiega Flores d'Arcais in una newsletter come anticipa l'Adnkronos - Non volevo accettare che il panorama culturale italiano perdesse - bando all'ipocrisia delle false modestie - una delle sue voci più autorevoli. Negli anni a venire ci sarà sempre più bisogno di un impegno intellettuale e politico per 'giustizia e libertà' e di pensiero critico, spirito illuminista, intransigenza laica".