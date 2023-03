LA RIVELAZIONE MUSICALE DELL’ANNO NON È LAZZA, MA TOFU, IL TRAPPER VEGANO INVENTATO DA FIORELLO PER “VIVA RAI2” – “L’IDEA È NATA DURANTE SANREMO, QUANDO SENTIMMO PER LA PRIMA VOLTA IL NOME DI SETHU, CHE POI È ARRIVATO ULTIMO. E AL VOLO COMMENTAI: AH, IL FRATELLO DI TOFU” – A QUEL PUNTO ROSARIO SI È E MESSO A “TRAPPIZZARE” CLASSICI ITALIANI, CON RISULTATI ESILARANTI, COME IL DUETTO CON GIORGIA NELLE VESTI DI SOIA, “SORELLA DI TOFU…”

No, in gara meglio di no. Sarebbe l’apocalisse delle polemiche, con Amadeus accusato di favoritismi e discografici sulle barricate. Però Tofu sarebbe un ospite coi fiocchi, al Festival 2024. “Be’, potrebbe essere un’idea”, ammette Fiorello, quando gli ventiliamo l’ipotesi. “Sì, io ce lo vedrei bene Tofu a Sanremo”, riflette. “Bisogna vedere quanto Fiorello abbia voglia di mandare Tofu lassù in Riviera o viceversa”. Ovvio: ti pare che Rosario il posapiano si prenda oggi l’impegno di calcare il palco dell’Ariston?

Comunque lui, Fiore-Ciuri, potrebbe smarcarsi dai tentacoli di Ama mobilitando in sua vece Tofu, la rivelazione musicale dell’anno. Che senza aver pubblicato niente, ha lasciato a bocca aperta gli ultras di Viva Rai2, il morning show con lo showman siciliano mattatore e Biggio & Casciari sparring partner. Un’invenzione autorale nata quasi per caso: un germe creativo mascherato da narrazione irriverente del pop odierno.

Tofu è il “trapper vegano” nei cui panni si cala lo stesso Fiorello, come in un karaoke 2.0, alle prese con la reinvenzione degli evergreen nazionali stravolti tra basi, campionamenti, autotune, tool e “sporcature” curate da Danti e Lorenzo Cremonesi, gli alchimisti del suono della trasmissione.

“È certamente un lavoro di squadra”, spiega Fiorello al Fatto. “Io magari ho l’idea del pezzo da fare, Danti è quello che ha più dimestichezza con il mondo del rap e della trap, vive a Milano e lavora molto nella scena metropolitana, e Cremonesi invece è il musicista. Unendo questi tre elementi nasce Tofu”.

Che è figlio delle notti in cui Viva Rai2 andava in diretta sulla rete ammiraglia, nello stordimento antelucano da dopofestival. “L’idea di Tofu è nata durante quest’ultima edizione di Sanremo, quando sentimmo per la prima volta il nome di Sethu, che poi sarebbe arrivato ultimo. E al volo commentai: ‘Ah Sethu! Il fratello di Tofu!’. Poi quest’idea di ‘trappizzare’ classici italiani era già nell’aria da due/tre anni, dai tempi di Viva RaiPlay, in cui facevamo i classici rappati per coinvolgere gli ospiti. Mi ricordo Marracash, Gué Pequeno, Coez. Vedendo Sethu ci è tornata la voglia di elaborare pezzi italiani intramontabili”.

E da una battuta volata nell’aria di via Asiago si è materializzato il personaggio che mette sotto scacco tanti campioncini della trap-scene: Fiorello gli regala la tecnica di un cantante professionista e la nonchalance del vecchio animatore.

[...] Anche il gioco di Tofu potrebbe rivelarsi un’imboscata? “Noi tentiamo di tenerla così com’è, ovvero che rimanga una gag, anche se effettivamente le produzioni sono molto forti”. Lo dimostrano Teorema, smontato e trasformato grazie a un irresistibile duetto con Giorgia (nelle vesti di Soia, sorella di Tofu…) o I giardini di marzo, attualizzato con il feat di Sethu. Tofu saboterà pure le hit attuali? “No, credo che l’idea sia forte proprio perché vengono rinfrescati i classici italiani, ma devono essere i classici. Abbiamo fatto E la luna bussò, Questo piccolo grande amoreFatti mandare dalla mamma, Nel blu dipinto di blu, Rose rosse, e ce ne saranno molti altri. Il prossimo sarà Gloria di Tozzi”.

Con chi potrebbe duettare il trapper vegano, prima della fine di Viva Rai2 a giugno, a parte la già annunciata Laura Pausini? Fiore lancia l’appello: “Un bel Tofu-Venditti, così distanti tra loro, sarebbe stupendo. Un Grazie Roma trappato, oppure un Ricordati di me, o un Sotto il segno dei pesci si potrebbe fare”. [...]

