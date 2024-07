LA RIVINCITA DEL TAMARRO: IL 2024 È L’ANNO DEI CAFONCELLI CON COLLANE D’ORO E TATUAGGI – IL REUCCIO DEL CUCUZZARO È FEDEZ, CHE HA GETTATO LA MASCHERA PATINATA DA MR. FERRAGNEZ ED È TORNATO "BAD BOY" DI ROZZANO, CHE NON DISDEGNA DI CIRCONDARSI ANCHE DI PREGIUDICATI DELLA CURVA SUD DEL MILAN - L’INDAGINE DI “GENTE”: "SONO ALLA RICERCA DI UNA IDENTITÀ, MA IN UN PERCORSO DI OMOLOGAZIONE" - PALLITTO, IOVINO, IANNONE: TUTTI I "TAMARRI" IN ASCESA

Li vedi in spiaggia tutti lucidi mentre esibiscono i loro pettorali gonfiati, completamente glabri e abbelliti con segni tribali. Oppure in città, con catena d’oro al collo e canotta d’ordinanza che mette in evidenza spalle e bicipiti ricoperti di tatuaggi.

Li vedi sui social, una sequenza interminabile di ragazzi tutti uguali – mezzi nudi, palestrati, tatuati –che si divertono tra di loro[…].

i tamarri sono dappertutto. E a quanto pare piacciono tantissimo alle donne. Uno dei più contesi ultimamente, pare, tra Giulia De Lellis e Chiara Ferragni è il rapper Tony Effe, il tamarro più sexy, grazie al suo bel faccino e alle sue canzoni ammiccanti.

L’altro super tamarro molto ambito tra le showgirl di Milano e Bali è Cristiano Iovino: romano anche lui come il suo amico Tony Effe, il personal trainer pestato da Fedez e amici sotto casa sua, è diventato celebre per aver dichiarato di aver avuto una relazione con Ilary Blasi quando era sposata con Francesco Totti.

Poi c’è Fedez che ultimamente, tra gite in ospedale e viaggi in masserie, va forte nel demi-monde delle modelline ventenni e delle starlette di OnlyFans. I suoi selfie preferiti? Quelli a petto nudo davanti allo specchio del bagno, con il telefono che copre il viso ma gli addominali e i tatuaggi ben in vista.

Per rinforzare il suo status di macho […] al tamarro piace stare con i suoi simili perché, come dicono gli inglesi, “great minds think alike” (le grandi menti la pensano allo stesso modo) e infatti Fedez ama circondarsi di uomini che, come lui, mostrano fieramente gli stilemi della tamarritudine, come il suo bodyguard Christian Rosiello.

I nuovi amici del rapper di Rozzano sono tutti esponenti più o meno pregiudicati della Curva Sud del Milan. Per dire: pochi giorni fa uno di questi figuri – Alex Cologno – è volato in Puglia alla corte (con piscina) del suo amichetto rapper subito dopo aver patteggiato una condanna a un anno e quattro mesi per aggressione.

Lo stesso personaggio era anche presente alla conferenza stampa con cui il rapper Emis Killa – forse uno dei primi a fregiarsi del titolo di fiero tamarro – ha presentato il live che farà a settembre, a Milano, per celebrare la sua carriera.

Altri palestrati & tatuati del bel mondo dello show business? Il pilota motociclistico Andrea Iannone, fidanzato di Elodie, il personal trainer Claudio Pallitto, che nel 2011 aveva partecipato al reality Tamarreide (niente avviene a caso!) e che ora è il nuovo compagno dell’attrice Micaela Ramazzotti, e poi il rapper Sfera Ebbasta.

[…] «A vederli tutti assieme, sembrano davvero un’altra specie», dice Nello Barile, sociologo dello Iulm. «E del resto in una società del melting pot, è come se queste persone stessero ridefinendo se stesse. Modificando in modo permanente il corpo, sono inconsapevolmente alla ricerca di una identità, ma in un percorso di omologazione».

[…] E non è certo un caso che, in una società in cui il maschio è in crisi, lo stile estetico imperante sia quello del super macho. Insomma, i tamarri con i loro tatuaggi e i loro muscoli “plasticosi” e glabri, diventano quasi delle maschere tragiche nella disperata e costante affermazione che loro mica sono come gli altri: loro, maschi lo sono per davvero.

Guarda che muscoli! E piacciono alle donne […] proprio perché sarebbero l’emblema del maschio non in crisi. «Ma se vogliamo fare un salto in avanti con l’analisi, questi corpi così levigati […] più che corpi sono elementi di arredo, di design», afferma il sociologo. «Assumono la dimensione del feticcio». Insomma, sono oggetti da guardare, non da usare. […] «Non fanno ginnastica per divertirsi o esprimersi, ma per ridefinire il corpo, si riempiono di tatuaggi non per appartenere a una tribù urbana […], ma per uno scopo meramente estetico, e poi stanno chini sui cellulari a farsi fotografie, all’infinito. Sono la ovvia espressione del narcisismo imperante della nostra società».

[…] loro diranno che si sono fatti i tatuaggi perché “sono belli”. Che vanno in palestra perché li “fa stare bene”. Che stanno sempre mezzi nudi perché “fa caldo”. Ma ormai noi sappiamo la verità: sono tamarri e basta.

