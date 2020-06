RIVOLUZIONE RAITRE: FRANCO DI MARE GIOCA A FARE IL GRILLINO E INTANTO SISTEMA LE AMICHE. DOPO LA COSTAMAGNA (VOLUTA DA CASALINO) AL POSTO DI SERENA BORTONE, C'È BENEDETTA RINALDI PER LA CONDUZIONE DI ''MI MANDA RAITRE''. SCONOSCIUTA AI PIÙ MA SUA AMICA AI TEMPI IN CUI DI MARE ERA UOMO DEL PD E INSIEME CONDUCEVANO ''UNO MATTINA''. IL PROGRAMMA È CONDOTTO CON BUONI RISULTATI DA SOTTILE, E QUESTO GIRO DI CONDUZIONI HA FATTO GIRARE LE SCATOLE AL PD…

Dopo Luisella Costamagna (voluta da Casalino) al posto di Serena Bortone a Raitre Il neo direttore Franco Di Mare ha un altro sogno in rosa: Benedetta Rinaldi, sconosciuta ai più ma sua amica dai tempi in cui Di Mare era uomo del Pd e sua ex compagna di conduzione a Uno Mattina . Secondo i bene informati la Rinaldi sarebbe in lizza per la conduzione di Mi Manda Raitre , programma del mattino di Raitre (subito dopo Agorà) condotto da 4 anni e con buoni risultati da Salvo Sottile.

Ai piani alti di viale Mazzini c’è preoccupazione per le intenzioni del nuovo direttore. Costamagna e la Rinaldi al posto del tandem Bortone-Sottile oltre ad attirare le ire del Pd (che ha già annunciato di disertare Agorà nel caso fosse confermata la conduzione della Costamagna) rischiano anche di affossare gli ascolti del mattino di Raitre che adesso sono stabili intorno all’8 di share.

