IL ROCK DEL NONNO TORNA IN ITALIA - GLI STONES, A 60 ANNI ESATTI DAL LORO DEBUTTO, SUONERANNO A SAN SIRO IL 21 GIUGNO - IN ESTATE SONO IN ARRIVO UNA SERIE DI LEGGENDE PRONTE PER LA CASA DI RIPOSO: A GIUGNO, ELTON JOHN, KISS, CHEMICAL BROTHERS E PEARL JAM - TRA GLI ITALIANI IL NEO SETTANTENNE VASCO ROSSI E IL 55ENNE JOVANOTTI. PER FORTUNA CI SONO I MANESKIN CON LA NINFETTA VICTORIA DE ANGELIS…

Gino Castaldo per “la Repubblica”

i maneskin con mick jagger

Tutta colpa dei Måneskin, e di quel selfie con dietro papà Mick Jagger che benedice, tutta colpa di quegli impudenti ragazzi romani che hanno rimesso in circolo nel mondo l'ammuffita linfa del rock. La sfida non potevano non raccoglierla, loro che quel modo di immaginare i concerti l'hanno praticamente inventato.

Gli Stones non mollano e del resto non hanno mai mollato, pur decimati, scavati da solchi sempre più profondi, i capelli di Keith Richards inesorabilmente bianchi dopo anni di tinte, niente può tenerli lontano dal palco, nemmeno la scomparsa del caro Charlie Watts, la colonna ritmica della leggenda: tornano in scena a 60 anni esatti dal loro debutto che, con una formazione diversa da quella classica, avvenne il 2 luglio 1962 al Marquee di Londra.

ROLLING STONES

Lo hanno annunciato a sorpresa, con post intriganti e vagamente maliziosi: anche quest' anno saranno in tour, attraverseranno l'Europa a partire dal primo giugno a Madrid, e il 21 dello stesso mese saranno allo stadio San Siro. Abbastanza da lasciare senza parole, un record impressionante, unico nella storia, quasi inverosimile pensando che si parla di rock' n'roll, ovvero di una musica che per definizione e antonomasia sarebbe la quintessenza dell'energia, staremmo per dire giovanile se non fossimo costantemente smentiti dai fatti.

Måneskin a parte, il rock sembra più che altro un affare da signori adulti, e i Rolling Stones sono ormai al di là del giudizio, al di là della logica. Hanno fatto in tempo a chiudere più di un cerchio, con giravolte acrobatiche e ardite, dopo gli anni d'oro hanno fatto in tempo a sembrare bolsi e ripetitivi, poi dei miracolati, poi di nuovo alla moda, quasi esagerati.

rolling stones 4

Infine, al momento di festeggiare i cinquant' anni di attività sono apparsi come una leggenda assoluta, una lezione vivente di rock, hanno tappato la bocca a chi li criticava e nel frattempo hanno accumulato altri record da favola, come quando nel 2006 si sono esibiti sulla spiaggia di Copacabana davanti a un milione di spettatori. Poteva essere abbastanza? Non per loro.

rolling stones 3

Pur facendo sostanzialmente lo stesso concerto da decenni, con poche varianti, hanno continuato imperterriti, fieri e monolitici, anche se le immagini delle date americane dell'anno scorso non erano incoraggianti, con Jagger ancora mobile e voluttuoso, Ron Wood decisamente meno scatenato del solito, Keith Richards imberrettato come il supernonno che ogni appassionato di rock avrebbe voluto avere, a 79 anni ancora su un palco a suonare Jumpin'Jack Flash e Sympathy for the Devil.

elton john global citizen live 1

Sarà uno dei tour della ripartenza, la tanto agognata riapertura. A San Siro gli Stones saranno preceduti il 4 giugno da un altro artista "maturo" come Elton John, impegnato da qualche anno in un'interminabile addio alle scene. Sarà l'ultimo concerto in Italia, dice, ma su questo terreno nessuno crede più a nessuno. In arrivo anche altre star internazionali come Kiss, Chemical Brothers, Pearl Jam, Imagine Dragons, Ben Harper e tanti altri.

KISS

Sarà anche l'estate del ritorno dei protagonisti della musica italiana. Vasco parte il 20 maggio da Lignano Sabbiadoro, lo stesso luogo dove il 15 giugno inizierà il tour negli stadi di Cesare Cremonini e il 2 luglio partirà la colossale avventura del Jova Beach Party versione 2022. Anche Gianna Nannini ha confermato un evento allo stadio di Firenze il 28 maggio e così tanti altri. La posta in gioco è alta e per una volta benefica: tornare alla normalità dei concerti dopo un digiuno troppo prolungato.

maneskin

Non mancano le sfide generazionali. I Måneskin sono impegnati in una missione che fino a pochi anni fa sembrava impossibile: dimostrare che il rock può avere senso in un mondo giovanile che da anni parla una lingua totalmente differente. Cercheranno di dimostrarlo ancora una volta attraverso un concerto, il 9 luglio al Circo Massimo di Roma, nello stesso scenario nel quale gli Stones si esibirono nel 2014. Ci sono solo una cinquantina d'anni di separazione anagrafica, ma che volete che sia? Damiano e Mick hanno scoperto che c'è una lingua comune che oltrepassa le barriere del tempo.

