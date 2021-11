ROMA CAPUT SQUID – UN LOCALE DELLA CAPITALE OSPITERÀ TRE SERATE A TEMA “SQUID GAME”, CON TANTO DI TUTE E GIOCHI AD ELIMINAZIONE – IL LOCALE HA RIVELATO POCHISSIMI PARTICOLARI SUGLI EVENTI, MA HA GIÀ REGISTRATO IL SOLD OUT PER LA PRIMA SERATA… - VIDEO

Arrivano in Italia e più precisamente a Roma le serate a tema Squid Game, con tanto di "eliminazione" ad ospitare l’evento sarà Arcade and Food, nota meta della Capitale amatissima da gamers e amanti del genere.

Squid Game a Roma, con tanto di tute, giochi ad eliminazione e molte altre sorprese; pochi gli indizi, molte le richieste di partecipazione tanto che a poche ore dal lancio sui social principali di riferimento, il locale ha dovuto dichiarare sold out la prima data.

Arcade and Food rivela pochissimi particolari per quello che si preannuncia essere uno degli eventi più attesi a Roma, e non solo, dai moltissimi fan della serie Netflix più chiacchierata dell'anno, ancora in cima alle classifiche dei più visti in Italia e anche all'estero, SquidGame, celeberrimo prodotto coreano è riuscito a fare breccia in pochissimo tempo nel grande pubblico a livello mondiale divenendo una vera e propria tendenza e un fenomeno di portata a dir poco globale.

Tre le serate: la prima il 14 novembre; le altre date, ancora in fase di conferma, saranno il 21 e il 28 Novembre 2021.

