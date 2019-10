LA ROMA DEI GIUSTI - ANCHE SE LE ANTEPRIME INTERNAZIONALI NON SONO COSÌ TANTE, MONDA SFODERA UN RICCO ELENCO DI STAR E NON POCHI FILM INTERESSANTI: MARTIN SCORSESE PER IL GIÀ CAPOLAVORO “THE IRISHMAN”, JOHN TURTURRO CHE RIPRENDE IL SUO PERSONAGGIO DEL GRANDE LEBOWSKI CON “JESUS ROLLS”, BILL MURRAY PREMIATO DA WES ANDERSON - PURTROPPO JENNIFER LOPEZ NON VERRÀ A PRESENTARE HUSTLERS, MA...

Marco Giusti per Dagospia

Martin Scorsese accompagnato da uno dei suoi protagonisti (Al Pacino o Robert De Niro o Joe Pesci, chissà? Ma dove caschi, caschi bene…) per il già capolavoro The Irishman, John Turturro che riprende il suo personaggio di giocatore di bowling del Grande Lebowski con Jesus Rolls, diretto dallo stesso attore, Bill Murray premiato da Wes Anderson, Mira Sorvino diretta da Melora Walters in Drowning, Ron Howard col suo documentario su Pavarotti, Waves di Trey Edward Shults, il film-caso che Toronto ha rubato a Venezia. Niente da fare, anche se le anteprime internazionali non sono così tante, Antonio Monda sfodera un ricco elenco di star e non pochi film interessanti per la 14sima edizione della Festa del Cinema di Roma (17-27 ottobre).

Oltre a quelli citati ci sono ancora Edward Norton col suo film d’apertura da regista e protagonista, John Travolta, Viola Davis premiata alla carriera, la gelida Kristin Scott-Thomas, Benicio Del Toro, Andrey Konchalovsky, Fabrice Luchini, Brett Easton Ellis con una masterclass sul cinema anni’70, Bertrand Tavernier che ci spiegherà il “cinéma de papà”.

Purtroppo Jennifer Lopez non verrà a presentare Hustlers, mentre aspettiamo le conferme per Bruce Springsteen, che presenterà a Roma il film-documentario che ha girato assieme al suo nuovo disco, Western Stars, Wener Herzog, che si presenta con un film su Bruce Chatwin, Nomad, e René Zellwegger, protagonista di Judy, il biopic su Judy Garland. Non sappiamo neanche se verrà Gabriel Batistuta, idolo di Roma e Fiorentina (“Batistuta – il portiere si rifiuta di mettere le mani su sto colpo di bazooka…”) per il documentario che lo riguarda, El numero nueve.

Il cinema italiano è ridotto a pochi titoli, Il ladro di giorni di Guido Lombardi con Riccardo Scamarcio, Tornare di Cristina Comencini con Giovanna Mezzogiorno, il documentario Santa subito di Alessandro Piva, Gli anni amari di Andrea Adriatico, biopic su Mario Mieli, attivista e pioniere del movimento omosessuale italiano. Nemmeno un film di Elisabetta Sgarbi, fortunatamente. E nessuna commedia. E già il fatto di vedere in sala le tre ore di The Irishman di Martin Scorsese ci mette di buon umore.

