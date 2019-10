LA ROMA DEI GIUSTI - IL FILM DI NORTON, ''MOTHERLESS BROOKLYN'', È UN BUON INIZIO PER LA FESTA DEL CINEMA, UN SOLIDO E SENTITO GIALLO, CREDIBILE E FUNZIONANTE - IL CAST È NOTEVOLE. ALEC BALDWIN SI LANCIA ANCHE IN UNA SORTA DI MONOLOGO SUL POTERE. MOLTO ANTITRUMPIANO

Motherless Brooklyn di Edward Norton

Buon inizio per la Festa del Cinema di Roma. Anche se non eccezionale, questo solido e sentito noir, Motherless Brooklyn, che Edward Norton, qui anche produttore, sceneggiatore e regista oltre a protagonista, ha tratto dal best seller di Jonathan Lethem, si segue con grande piacere. Un po’ per il meccanismo del romanzo, a metà tra Il grande sonno e Chinatown, un po’ per i set anni ’50 di una New York molto ben ripresa, e un bel po’ per il gran cast che Norton ha composto, da Bruce Willis a Alec Baldwin, da Michael Kenneth Williams a Willem Dafoe. Niente di nuovo e di originale, se siete amanti dei vecchi noir in bianco e nero della RKO, ma è ben visibile lo sforzo di Norton per costruire un giallo credibile e funzionante.

E, parlando da spettatore, lo è. Magari come vecchio critico avrei voluto qualcosa di più, ma già tutta l’impostazione jazz di Harlem ci ripaga della lunghezza eccessiva del film, due ore e mezzo… Norton è Lionel, un detective privato con sindrome di Tourette, che ti obbliga a dire cose sconce o parole a sorpresa o a compiere gesti inconsulti quando non ce ne sarebbe proprio bisogno. Lo considerano tutti un freak a parte il suo boss, Frank Minna, interpretato da un Bruce Willis in gran forma. Quando sotto i suoi occhi Frank viene misteriosamente ferito a morte, Lionel, orfanello cresciuto a Brooklyn che gli deve tutto, decide di scoprire chi lo ucciso e perché.

Entra così in un giro molto più grande di lui, un giro che lo porta a confrontarsi con il potere del costruttore numero uno della città, Moses, interpretato da Alec Baldwin, con i suoi scagnozzi, con la bella Laura, Gugu Mbatha-Raw, che di giorno cerca di opporsi al piano di Moses di far piazza pulita dei quartieri poveri, dei neri, e di costruirci palazzoni, ponti e parchi e di notte vive nel locale dello zio dove si fa del free jazz. Lionel cerca di ricostruire quello che è accaduto partendo dalle poche parole che gli ha detto prima di morire Bruce Willis, “formosa”… o forse “for Moses”…, e mettendo assieme quello che scopre giorno dopo giorno fingendosi giornalista. Sente quello che sente un vecchio pazzo, Willem Dafoe, che ne sa più di quel che sembra.

E prende, come tutti i Marlowe dello schermo, una scarica di pugni. La novità, magari, è quella di far entrare in ogni scena, anche la più drammatica, le battute dettate dalla Sindrome di tourette (“Se…”), che è molto ben descritta e messa in scena da Norton, anche nelle note più interessanti della malattia, una memoria quasi perfetta ad esempio. Ripeto. Si vede con grande piacere. E il cast è notevole. Alec Baldwin si lancia anche in una sorta di monologo sul potere. Molti antitrumpiano. Il film esce il 1 novembre in America.

