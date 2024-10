23 ott 2024 18:00

LA ROMA DEI GIUSTI - FINALMENTE BOTTE E BOTTE E ANCORA BOTTE. FINO A QUANDO QUESTO “MANI NUDE” RIMANE CHIUSO NELLA NAVE GALERA DOVE ALESSANDRO GASSMAN, NEL RUOLO DI MINUTO (PERCHÉ TI CORCA IN UN MINUTO), ALLENA GIOVANI SENZA FUTURO A GARE CLANDESTINE DI BOXE A MANI NUDE, IL FILM HA UNA BELLA FORZA. E’ QUALCOSA DI STRANO, DI NON VISTO NEL NOSTRO CINEMA. LE COSE FUNZIONANO MENO QUANDO IL FILM SCENDE DA QUESTA SITUAZIONE FANTASCIENTIFICA - MA ALLA FINE SI VEDE, NON ABBIAMO PIÙ FILM DI QUESTO TIPO IN ITALIA… - VIDEO