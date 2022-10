LA ROMA DEI GIUSTI - SI CHIUDE, O QUASI, LA FESTA DEL CINEMA DI ROMA, LA PRIMA DELLA NUOVA PRESIDENZA-DIREZIONE FARINELLI-MALANGA - CHE FESTIVAL/FESTA È STATA? ALLEGRA, PIENA DI FILM, ANCHE TROPPI, E PIENA DI PUBBLICO. C’È STATO UN GRAN RITORNO DEL GENERONE ROMANO IN SALA, ALLA CAFONAL VECCHIO STILE. MAGARI NON C’ERANO GRANDISSIMI FILM, NON È FACILE ARRIVANDO DOPO CANNES E VENEZIA E IL TAPPETO ROSSO NON ERA RICCO COME QUELLO DEGLI AMICI PERSONALI DI MONDA. MA ALMENO HO VISTO UNA VITALITÀ DI GENTE INTERESSATA AL CINEMA COME DA TEMPO NON SI VEDEVA… - VIDEO

Marco Giusti per Dagospia

Si chiude, si sta quasi chiudendo, visto che le proiezioni dei film proseguono anche domani e nei prossimi giorni al Nuovo Sacher di Nanni Moretti, la Festa del Cinema di Roma, la prima della nuova presidenza-direzione Farinelli-Malanga. E, visto che si è riaperto il concorso, ci sono dei premi. “Janvaris” del lettone Viesturs Kairias è il Miglior Film del Concorso, “Jeong-sun” del coreano Jeong Ji-hye Gran Premio della Giuria.

I due film vincono anche per il miglior attore, Karlis Arnolds Avots di “Janvaris” e Kim Kum-soon per “Jeong-sun”. Miglior sceneggiatura a Andrea Bagney per lo spagnolo “Ramona”. Premio speciale, per la fotografia, a “Foudre” di Carmen Jaquier, Miglior Commedia – Premio Ugo Tognazzi a “What’s Love Got To Do With It?” di Shekhar Kapur. Menzione Speciale Miglior Commedia a “Ramona” di Andrea Bagney.

causeway 2

Miglior Opera Prima a “Causeway” di Lila Neugebauer, che vedremo tra qualche giorno su Apple Tv. Premio Del Pubblico a “Shttl” di Ady Walter. Con la gran massa dei film presentati ho visto poco e niente del concorso guardandomi i film più da grande pubblico fuori concorso, gli italiani, che non hanno vinto assolutamente nulla, e le tante serie che sono state presentate.

Che festival/festa è stata? Allegra, piena di film, anche troppi, e piena di pubblico, anche se ogni anno dicono che sono andati meglio dell’anno prima. C’è stato, mi si dice, un gran ritorno del generone romano in sala, proprio alla Cafonal vecchio stile, per i film della sera, mentre quel poco di pubblico un filo internazionale mi sembra che sia scomparso del tutto o quasi. Magari non c’erano grandissimi film, non è facile arrivando dopo Cannes e Venezia, il tappeto rosso non era ricco come quello degli amici personali di Monda, e, senza una vera linea critica, c’erano più festival dentro lo stesso festival.

Quello dei tanti film italiani, oltre 50!, di Paola Malanga e dell’Industry del cinema romano, quello del Concorso, un specie di Torino Film Festival portato a Roma, quello di Alice nella Città, quello della retrospettiva di Farinelli. E, come ho detto prima, una valanga di serie, soprattutto italiane, da “Romulus II” a “Corpo libero”, da “Boris 4” a “So Lillo”, che hanno riempito parecchi buchi e ci hanno divertito. Serie gradite, però. E assolutamente festose.

Anche perché mi sembra inutile combattere come talebani del grande schermo con lo streaming, soprattutto da noi, con le sale vuote. Almeno qui, in queste due settimane, le sale non sono state vuote. Soprattutto quelle dell’Auditorium. Magari con i ragazzini deportati dalle scuole. Ma in generale, pomeriggio e sera ho visto una vitalità di gente interessata al cinema come da tempo non si vedeva. Complice il bel tempo, non ha mai piovuto, e complice una voglia di riappropriarsi del cinema.

Le proiezioni più importanti, penso a quelle di “The Fabelmans” di Spielberg, ma anche a quelle di altri film più grossi da festival, come “Corsage”, sono andate esaurite subito. E’ segno di un’attenzione a quel che passa non indifferente. Vediamo ora se l’allegria di questa festa produrrà qualcosa anche in sala. Magari per gli incassi de “Il colibrì”, arrivato rapidamente a un milione e mezzo di incasso, il bollino del Festival è servito.

