Marco Giusti per Dagospia

promises 9

Insomma, pensavo che una bella storia d’amore tutta sesso tra Pierfrancesco Favino, finalmente con la faccia sua, e l’esplosiva rossa Kelly Reilly di “Britannia” e “Yellowstone” fosse da non perdere. Tanti spettatori, come Dago, sono fan di Kelly Reilly. Invece questo “Promises”, scritto e diretto dalla francese Amanda Sthers, romanziera e regista anche di opere non memorabili come “Madame” e “Je vas te manquer”, è un deludente film di pura coproduzione italo-francese, dove tutti parlano inglese, anche se si trovano a Ladispoli, e se parlano italiano lo fanno con l’accento francese di Jean Reno, che ha il ruolo di vecchio nonno italiano esperto in libri antichi e proprietario di una sorta di castello sul mare avuto non si capisce come.

promises 5

Favino è il nipote di Reno, che vive a Londra con moglie e figlioletta occupandosi anche lui di libri antichi, e si innamora, appena la vede in una festa, della bella Kelly Reilly che si deve sposare proprio pochi giorni dopo e di professione fa la gallerista d’arte. Potrebbe anche funzionare come storia, ma la regista ci infila tutta una complicazione letteraria fumosa che, tra citazioni di Calvino e Proust, ci porta continuamente indietro e avanti nel tempo. C’è Favino bambino in vacanza col nonno e coi genitori, poi, adolescente, si innamora di una ragazzina di nome Sandra e le promette amore eterno.

promises 4

Ma, dopo un’ora di film, aspettando una qualche evoluzione della storia d’amore tra i due che sappiamo porterà al divorzio di Favino, ci domandiamo inutilmente perché non abbiamo ancora visto una scena madre d’amore o un qualche chiarimento. Niente. Si perde tempo con gli amici del cuore di Favino, un indiano che cambia continuamente fidanzate, Deepak Verna, e uno spilungone biondo, che vedono le partite in tv o mangiano una torta. Il massimo che ci è concesso sono schermaglie letterarie tra Favino e la Reilly in primissimo piano.

promises 8

Lei gli regala la prima edizione di “Se una notte d’inverno un viaggiatore” di Calvino. Lui non è capace di prendere una decisione. Pure il nonno Reno, stanco, gli dice, giustamente, che non gli lascerà niente se non fa qualcosa della sua vita oltre a roteare gli occhi. La pensiamo così anche noi spettatori, visto che dopo 80 minuti di film non abbiamo capito dove la regista e i suoi personaggi vogliano andare a parare. La storia d’amore non l’abbiamo vista e la prima edizione di Calvino era pure falsa. Più o meno come il film. Boh!?

