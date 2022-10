LA ROMA DEI GIUSTI - IL PREMIO CONCLUSIVO PER IL PUBBLICO DI SANA FEDE ROMANISTA È “ER GOL DE TURONE ERA BONO” - LA VERA BOMBA DI QUESTO DIVERTENTE DOCUMENTARIO, DECISAMENTE SUPERIORE A TANTI FILM DI FICTION CHE SI SONO VISTI AL FESTIVAL, È PROPRIO LA PRESENZA DI MAURIZIO TURONE, CHE IN QUESTI QUARANT’ANNI NON SI ERA MAI RIVISTO - UN VIAGGIO NEL FOLLIA DEL TIFO (NON SOLO) ROMANISTA, CON TRE GRANDI PRESENZE, ENRICO VANZINA, PAOLO CALABRESI, E IL CAPO DELLA TIFOSERIA ROMANISTA DI ALLORA, LE DICHIARAZIONI DEI CAMPIONI DEL TEMPO E UN GRANDE REPERTORIO DELLA RAI… - VIDEO

Marco Giusti per Dagospia

er gol de turone era bono 1

Ci siamo. Arrivati alla fine della Festa del Cinema il premio conclusivo per il pubblico di sana fede romanista è il documentario “Er gol de Turone era bono” diretto da Franceschi Micciché e Lorenzo Rossi Espagnet, prodotto da Giannandrea Pecorelli e da Rai Cinema.

E la vera bomba di questo divertente documentario, decisamente superiore a tanti film di fiction che si sono visti al Festival di Roma, al di là della presenza di tanti tifosi e protagonisti della partita più o meno eccellenti, è proprio la presenza di Maurizio Turone, nome mitico di un calciatore della Roma che il 10 maggio del 1981 fece un gol alla Juventus che avrebbe potuto (ho detto avrebbe potuto…) cambiare le sorti del campionato a una giornata dalla fine e non lo cambiò perché fu annullato.

er gol de turone era bono 2

Non tanto dall’arbitro, che aveva fischiato la validità del gol, ma da un guardialinee, è intervistato anche lui, favoloso, con un parrucchino mal messo in testa, che non si giustifica proprio. Vide un fuori gioco, alzò meccanicamente la bandierina, e l’arbitro dovette annullare il gol che aveva appena convalidato. Per lui era chiusa lì. Ma non fu chiusa affatto. Perché la sera dopo arrivava, al suo esordio, “Il Processo del Lunedì” di Albo Biscardi, presentato in studio da Enrico Ameri e Novella Calligaris a riprendere il filo del gol.

er gol de turone era bono 3

Valido o non valido? Ecco il Telebean di Giorgio Martino, ecco il Moviolone di Carlo Sassi. Se ne poteva parlare per ore, quarant’anni fa, anzi se ne poteva parlare e se ne è effettivamente parlato per quarant’anni, visto che i tifosi romanisti si sono proprio fissati su questo gol. Ma, ripeto, in questi quarant’anni, non si era mai rivisto Maurizio Turone, l’autore del gol. Scoop”, anzi Sgub” come avrebbe detto Biscardi che il primo anno del suo programma non aveva ancora capito quanto importante fosse la sua presenza come mdoeratore. Non solo.

ER GOL DE TURONE ERA BONO

Lui, Turone, raggiunto da Ettore Viola, figlio di Dino Viola, presidente della Roma, e da Alberto Melidoni, rivela candidamente di non aver mai più rivisto le riprese del gol che gli avrà cambiato la vita (o no?). E’ il momento clou di un documentario che mette molta carne al fuoco, come avrebbe detto sempre Biscardi, ma che, al di là della risposta, era valido o no?, è un viaggio nel follia del tifo (non solo) romanista, con tre grandi presenze, Enrico Vanzina, meraviglioso come sempre, Paolo Calabresi, cioè il Biascica di Boris, qui bravissimo, e il capo della tifoseria romanista del tempo, Antonio, che parla proprio come Lillo (anzi, So’ Lillo).

er gol de turone era bono 5

Mettiamoci anche le dichiarazioni dei campioni del tempo, Falcao, Pruzzo, Prandelli, un adorabile e scanzonato Marocchino. Grande repertorio della Rai con i programmi del tempo, film come “Ultrà” di Ricky Tognazzi con Claudio Amendola che chiama alla tv locale Michele Plastino. Grande momento. Senza pensare alle battute di Gianni Agnelli, che invitava ogni stagione Enrico Vanzina a Torino a vedere Juventus-Roma, che chiudono magicamente la storia: “Se non era valido, è ancora meglio”.

