LA ROMA DEI GIUSTI - IL TANTO ATTESO “ETERNALS”, DIRETTO E IN PARTE SCRITTO DALLA CELEBRE REGISTA CINO-AMERICANA CHLOE ZHAO, MI È SEMBRATO DIVERTENTE, ESTREMAMENTE FEMMINILE, ESTREMAMENTE ASIATICO, SUPER-MILITANTE - DA VEDERE? CERTO. NON VUOI VEDERE UN FILM CHE COSTERÀ 200 MILIONI DI DOLLARI DIRETTO DA UNA REGISTA PREMIO OSCAR CON GEMMA CHAN ASSIEME A ANGELINA JOLIE SEMPRE VESTITA DI BIANCO E SALMA HAYEK UN FILO INQUARTATA CHE MOLTO PIACERÀ ALLE SIGNORE DI PRATI? - VIDEO

Marco Giusti per Dagospia

kit harington angelina jolie chloe zhao gemma chan richard madden foto di bacco (2)

Sono più stupito dal golfino bianco di cachemire indossato da Angelina Jolie come Athena, anzi Thena, in un feroce combattimento con un deviante, terribili mostri che gli eterni combattono sulla terra per 7000 anni, che dai già celebri momenti superspoilerati del supereroe nero gay sposato con un mussulmano con tanto di figlio in affidamento, alla faccia di Salvini, e dell’apparizione finale di Harry Styles.

eternals 1

Ma vogliamo parlare di Salma Hayek, un tempo vampiretta supersexy che faceva impazzire con i piedi Tarantino in “Dal tramonto all’alba” e oggi, a 55 anni, Madame Pinault solo un filo inquartata che molto piacerà alle signore di Prati come la leader indiscussa del gruppo, detto così sembra una multinazionale, la potente Ajak?

angelina jolie eternals

Insomma, il tanto atteso “Eternals”, 154 minuti di film, diretto e in parte scritto dalla celebre regista cino-americana Chloe Zhao, premio Oscar con “Nomadland” e autrice finora solo di film sull’America dei poveri e dei diversi che si muovono sotto le stelle in mezzo a grandi panorami, come mi è sembrato?

eternals

Divertente, estremamente femminile, estremamente asiatico, super-militante nella sua guerra per i diritti della diversità, pieno di idee buone, ma anche di effetti speciali che non mi piacciono, con una galleria di ottimi personaggi, alcuni non così diversi dalla Frances McDormand di “Nomadland”, ma spesso buttati via nei soliti interminabili duelli con cattivi, i Devianti, che non mi piacciono affatto e non hanno nessuno spessore, e con un patriarca, ovviamente maschio, anzi il prototipo di ogni potere maschile, gigantesco e un po’ ridicolo.

salma hayek eternals

Da vedere? Certo. Non vuoi vedere un film che costerà 200 milioni di dollari diretto da una regista premio Oscar come Chloe Zhao con Gemma Chan protagonista come Sersi assieme a Angelina Jolie sempre vestita di bianco e Salma Hayek che fa Madame Pinault anche vestita da antica dea greca?

richard madden gemma chan foto di bacco

Per non parlare delle altre ragazze, la mai cresciuta Lia McHugh come Sprite, sorta di Trilli da sempre innamorata del bel Ikarus di Richard Madden, la muta di “Walking Dead”, Lauren Ridlloff come Makkari, che si esprime solo col linguaggio dei segni e è legato al più militante e anti-capitalista Druig di Barry Keoghan, il ragazzino inquietante del “Cervo Sacro”.

angelina jolie foto di bacco (5)

Ai maschi spettano ruoli di contorno o di puro supporto. Il potente Gilgamesh dal pugno fatale, interpretato dal sud coreano Ma Dong-seok, già star di “Train to Busan”, si sacrifica per seguire Angelina Jolie, ammalata di una cosa che penso di aver anch’io e che ti viene quando tutto il peso della memoria di rincoglionisce e hai atteggiamenti bipolari verso i tuoi amici. Il geniale ingegnere Phestos di Bryan Tyree Henry è, come abbiamo detto, un adorabile marito di una coppia gay con figlio e si sarebbe ritirato dall’attività di supereroe.

kit harington foto di bacco

Ha pure comprato mobile Ikea per casa… Il Kingo di Kumail Nanjiani è una buffa star di Bollywood con cameriere videomaker al seguito, lo strepitoso Harish Patel, che mette in scene le avventure dei supereroi in un ironico e contorto gioco di specchi. Kit Harington è il fidanzato terrestre della bellissima Gemma Chan, la protagonista, già fidanzata con Ikarus. Ma la cosa, dopo 7000 anni, non funzionava più. Si sa che si era fidanzata in gioventù anche Charles Darwin…

angelina jolie eternals

Insomma, il film e la storia, è un affare di ragazze. In questa chiave, inoltre, il film acquista un bel valore in più, visto che ci si gioca, come quasi sempre coi supereroi Marvel, la fine della terra e dell’umanità e spetta alle ragazze, a Gemma Chan a Angelina e a Salma Hayek affrontare il male assoluto, cioè il patriarcato, qualcosa che sta tra De Benedetti e Scalfari, insomma.

gemma chan eternals

Da questo punto di vista il film è molto più divertente di quanto le sue inutili battaglie digitali contro i puzzolenti Devianti ci mostrino. Chloe Zhao si ritaglia, in mezzo a un trionfo di inutili ricostruzioni su computer di Babilonia e di guerre del passato, un po’ di riprese di natura americana come in “Nomadland” mettendoci dentro Salma Hayek alias Madame Pinault a cavallo col cappellone da cowboy. Va sul trash, invece, con Angelina che disegna arte moderna sotto un albero sorvegliata da Ma Dong-seok, ottimo anche come cuoco. Per le signore sarà un gran divertimento. Dal 3 novembre in sala.

angelina jolie foto di bacco richard madden foto di bacco gemma chan foto di bacco angelina jolie foto di bacco (3) angelina jolie foto di bacco(2) lucia borgonzoni daniel frigo foto di bacco jun ichikawa foto di bacco kit harington angelina jolie chloe zhao gemma chan richard madden foto di bacco gemma chan foto di bacco (2) angelina jolie con le figlie zahara marleye e shiloh nouvel foto di bacco angelina jolie e gemma chan foto di bacco angelina jolie e victoria alonso foto di bacco kit harington angelina jolie chloe zhao gemma chan richard madden foto di bacco (2) angelina jolie foto di bacco (4) victoria alonso chloe zhao nate moore foto di bacco angelina jolie gemma chan foto di bacco