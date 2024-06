ROMANELLA&CORATELLA! DELIRIO ALL’OLIMPICO PER "ER CANOTTA" ULTIMO CHE HA “OCCUPATO” L’OLIMPICO (MEJO DI ILARIA SALIS!). IERI LA PRIMA DELLE 3 DATE ROMANE: AVVISTATI MARA VENIER, ZANIOLO IN VERSIONE CANTERINA E GIULIA DE LELLIS: “SOLO GRAZIE PER AVERMI FATTO RICORDARE DEL MIO CUORE” (L’HA SCAMBIATO PROBABILMENTE PER IL SUO CARDIOLOGO) – LA CANZONE “IPOCONDRIA” DIVENTA UN CORO DEI TIFOSI GIALLOROSSI CON CRISTANTE DI MEZZO (CIAO CORE!) – LA SINTESI DI ULTIMO: “CHE CAZZO DI CONCERTO” – IL NUOVO TOUR NEL 2025+VIDEO

"Questa è casa mia, è casa nostra". Nell'era dei sold out gonfiati, Ultimo riesce a portare 180 mila spettatori in 3 date all'Olimpico e al termine della prima serata annuncia ai 60mila fan il nuovo tour per il 2025: “Ho detto che l’anno prossimo mi sarei fermato ma finché ci sarete voi io da qui non mi muovo”.

Ad applaudire il cantante di San Basilio, che a 28 anni è il più giovane recordman degli stadi, ci sono, tra gli altri Mara Venier con figlia e nipote, il sindaco Gualtieri, Zaniolo in versione canterina dopo l’infortunio che gli ha fatto saltare gli Europei, Chanel Totti e Giulia De Lellis: “Solo grazie per avermi fatto ricordare del mio cuore” (l’ha scambiato probabilmente per il suo cardiologo). Quando intona “Pianeti”, l’artista con la canotta ammette: "È la canzone a cui dovrò dire grazie per tutta la vita. Dopo l'uscita di questo brano, le persone hanno iniziato a riconoscermi per strada”.

mara venier

La serata romanella, coratella e buoni sentimenti non riserva strali al veleno di Ultimo nei confronti dei giornalisti musicali con cui si scontrò a Sanremo nel 2019 ("Voi avete questa settimana per sentirvi importanti e rompete il cazzo”) e poi nel 2023 quando in sala stampa ci furono scene da vittoria ai mondiali nel momento in cui fu annunciato il suo quinto posto.

Il cantante romano e romanista che piace al grande regista del campo largo Goffredo Bettini (“Nelle sue canzoni avverto il dolore e la speranza di una generazione senza riferimenti, la voglia di riscatto, la rabbia e l’autenticità”) ha una ulteriore prova della sua dimensione popolare quando due tifosi giallorossi, in un video già virale sul web, cambiano le parole della canzone "Ipocondria" adattandole con fatalismo e un pizzico di rassegnazione al mondo Roma. "Il mondo lo vivo così, con la Roma in trasferta di mercoledì/ Ho capito che il mondo va bene così, anche se abbiamo Cristante. A me va bene anche Cristante". Sui social la sintesi fulminante di Ultimo: “Che cazzo di concerto”

