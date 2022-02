ROMINA JUNIOR NUN FA' LA STUPIDA STASERA - AL BANO E LA FIGLIA BECCATI A SCAPOCCIARE IN STRADA A ROMA: I DUE HANNO DISCUSSO ANIMATAMENTE NONOSTANTE IL RAPPORTO FOSSE MIGLIORATO NEGLI ULTIMI TEMPI, VISTO CHE ERANO TORNATI A PARLARSI DOPO UN LUNGO SILENZIO - LA 34ENNE HA CONFESSATO IN TELEVISIONE DI NON ESSERE MAI STATA CAPITA DAL PADRE, MENTRE IL RAPPORTO CON LA MADRE È DEL TUTTO DIVERSO...

Il rapporto tra Al Bano Carrisi e la figlia Romina junior non è dei migliori. Anzi, ultimamente la tensione sembra essere tornata ad alzarsi, dopo che i due sono stati pizzicati dai fotografi del settimanale NuovoTv mentre discutevano animatamente in strada a Roma. Eppure negli scorsi mesi avevano fatto qualche passo avanti, dato che erano tornati a parlarsi dopo un lungo silenzio.

Nonostante ciò tra padre e figlia pare che non si riesca a trovare un punto di contatto per andare d’accordo. Al momento non sono noti i motivi della lite che si è consumata in strada tra il cantante di Cellino San Marco e l’opinionista di Oggi è un altro giorno, ma si vocifera che la tensione tra i due sia alle stelle come mai era accaduto prima d’ora. In passato la 34enne ha confessato in televisione di non essere mai stata capita dal padre, pur riconoscendo gli sforzi che lui ha fatto per venirle incontro.

Completamente diverso, invece, il rapporto che Romina Carrisi ha con la madre: le due si supportano sempre a vicenda, tanto che più volte la Power ha promesso le poesie e gli spettacoli teatrali della figlia.

L’ex naufraga dell’Isola dei Famosi si è anche cimentata in più settori negli ultimi anni, dalla letteratura al teatro, passando per il cinema e la televisione.

