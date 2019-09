ROMPENDO IL SEGRETO SUL FILM DI ''BREAKING BAD'' - PARLA IL CREATORE: ''NON LO DICEVO A NESSUNO ALL'INIZIO, NON ERO SICURO, MA HO INIZIATO A PENSARE A COSA ERA SUCCESSO A JESSE. LO VEDEVO FUGGIRE VIA IN MACCHINA, MI IMMAGINAVO UN LIETO FINE MA POI…'' - SI VEDRÀ AARON PAUL CHE FUGGE DALLA PRIGIONIA DELLA FRATELLANZA ARIANA - L'11 OTTOBRE ''EL CAMINO'' ARRIVA SU NETFLIX

locandina di el camino a breaking bad movie

Paolo Armelli per www.wired.it

Il prossimo 11 ottobre arriva El Camino, film sequel della serie culto: il creatore e il protagonista raccontano com'è stato tornare a raccontare quelle storie

L’attesa è ormai alle stelle: il prossimo 11 ottobre debutterà su Netflix El Camino, il film che funge da seguito all’acclamata serie tv Breaking Bad, sei anni dopo il suo drammatico epilogo in televisione. La pellicola di due ore sarà incentrata su Jesse Pinkman, il personaggio interpretato da Aaron Paul e sopravvissuto appunto all’ultimo episodio: per quello che si sa della trama (in attesa di un primo trailer che sarà diffuso durante gli Emmy il prossimo 22 settembre) lo si vedrà sfuggire ora dalla prigionia in cui lo costringe la Fratellanza ariana.

Anche se tutti i dettagli sulla produzione sono stati tenuti segreti fino alle scorse settimane, Paul e il creatore della serie Vince Gilligan, autore anche di questo film, hanno rilasciato le prime dichiarazioni in un’intervista esclusiva a Hollywood Reporter.

jesse pinkman

“Spero che quando il film esce non ci sia qualcuno che dice: ‘Oh cavolo, era meglio lasciar stare tutto com’era. Perché George Foreman [vecchio pugile spesso ritornato sulla scena dopo ripetuti ritiri, ndr] si ostina a tornare dalla pensione?‘”, ha dichiarato Gilligan.

Eppure l‘idea di riprendere personaggi e ambientazioni di Breaking Bad è affiorata per lui lenta e inesorabile: “Non lo dicevo a nessuno all’inizio, non ero sicuro, ma ho iniziato a pensare a cosa era successo a Jesse. Lo vedevo fuggire via in macchina, mi immaginavo un lieto fine ma poi mi chiedevo anche quale fosse esattamente quel finale“. Il progetto iniziale era di un cortometraggio ma poi le idee dell’autore erano tali da necessitare più spazio, tanto che nel sequel torneranno decine di personaggi della serie: gli unici confermati per ora sono i vecchi compagni di Jesse, Skinny Pete (Charles Baker), già visto nel primo teaser, e Badger (Matt L Jones).

locandina el camino a breaking bad movie apparsa su reddit

E per chi non ha mai visto la serie prima d’ora? “Se dopo 12 anni non avete ancora visto Breaking Bad dubito che inizierete ora. Se lo fate spero che il film vi intrattenga in qualche modo, ma dubito che ne trarrete grande godimento“, ammette Gilligan. “Non rallentiamo per spiegare le cose a chi non l’ha visto. Non sono riuscito a capire come raccontare la storia spiegando anche il passato“.

skinny pete breaking bad 4

Grande attesa c’è anche per l’interpretazione di Paul, che torna a vestire dei panni che gli sono stati cuciti addosso per anni: “Il primo paio d’anni dopo la fine della serie sono stati davvero tortuosi per me, non volevo fare casini così rimanevo nella pelle di Jesse, poi Bryan [Craston, il suo collega interprete di Walter White] mi ha spiegato come liberarmene“, confida l’attore che però ora è felice di ritornare sui suoi passi: “È stato molto facile di rimettermi nei panni di Jesse, mentalmente, emotivamente, anche perché quello che ha passato lui lo sento in parte come se fosse successo anche a me“.

skinny pete breaking bad 2

E dopo El Camino? “Vorrei fare qualcosa di diverso, sicuramente non un altro antieroe“, dice Gilligan. “Ma devo ammettere che più è difficile creare un personaggio buono avvincente che un personaggio cattivo avvincente“.

BREAKING BAD walter e jesse