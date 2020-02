LA ROSA PURPUREA – FERMI TUTTI: MARINA LA ROSA È TORNATA A FARE LA “GATTAMORTA”! – L’EX GIEFFINA HA PUBBLICATO SU INSTAGRAM UNA FOTO CHE SFIDA LA CENSURA DEL SOCIAL NETWORK – HA IL SENO E L’INGUINE SCOPERTI E A CORREDO METTE UNA DIDASCALIA BIRICHINA: “SE ANCHE LA SPENSIERATEZZA LASCIASSE CICATRICI, QUESTA ME LA SAREI FATTA A…”

Da www.liberoquotidiano.it

MARINA LA ROSA NUDA SU INSTAGRAM

Marina La Rosa, ultimamente, ha alzato il livello di provocazione. Non che fosse una novità che alla storica ex gieffina piacesse l'arte della seduzione, tanto da guadagnarsi si dall'ingresso nella Casa del primo Grande Fratello l'appellativo di "gattamorta", ma adesso Marina va oltre. E sul suo profilo Instagram pubblica una foto in cui si mostra completamente nuda, appena coperta dalla posa. Ecco quindi che la bella La Rosa senza veli, il seno e l'inguine nudi, appena coperto ciò che non può essere mostrato sui social. Uno scatto, corredato dalla frase "se anche la spensieratezza lasciasse cicatrici questa me la sarei fatta a 26 anni. E vabbè", che ha fatto impazzire i suoi fan.

