ROSANNA CANCELLIERI CANCELLA CHIARA FERRAGNI: “ALTRO CHE IMPRENDITRICE, NON HA ALCUN TALENTO SE NON QUELLO DELL’ESIBIZIONISMO” – LA GIORNALISTA SI SCATENA DOPO LA FOTO DELL’INFLUENCER SUL GHIACCIAIO, RAGGIUNTO IN ELICOTTERO CON GLI AMICI PER UN APERITIVO A BASE DI CHAMPAGNE – “COSA VI ASPETTAVATE? MI PARE CHE ABBIA FESTEGGIATO UN COMPLEANNO CON LANCIO DI POMODORI E CETRIOLI AD UN SUPERMERCATO. LEI HA MESSO SU IL SUO TRUMAN SHOW. INFLUENZA LE FOLLE, ANCHE SE ALZA IL MIGNOLO SINISTRO FA POLEMICA…”

Da leggo.it

rosanna cancellieri

Non si placano gli attacchi a Chiara Ferragni. Dopo la foto sul ghiacciaio, raggiunto in elicottero con gli amici per un aperitivo a base di champagne, l'influencer diventa il bersaglio polemico di Rosanna Cancellieri che a La Vita in Diretta non usa mezzi termini contro l'imprenditrice digitale.

«Cosa vi aspettavate da Chiara Ferragni? Mi pare che abbia festeggiato un compleanno con lancio di pomodori e cetrioli ad un supermercato» ha ricordato ad Alberto Matano la giornalista. «Non credo che abbia altro che ostentare e far vedere quello che fa, cercando di stupire, perché poi quello che fa deve essere sempre un po’ sopra le righe, visto che poi altri talenti non credo che ne abbia».

In studio le hanno ricordato che si tratta comunque di un'imprenditrice. «Imprenditrice? Attenzione, questo è un argomento delicato: io stimo altri imprenditori che hanno messo sul mercato qualità, prodotti, concetti, imprese… Lei ha messo su il suo Truman Show».

ferragni

«Lei influenza le folle, anche se alza il mignolo sinistro fa polemica… Non dobbiamo scomodare gli ambientalisti, perché non lo fa tutti i giorni. Ha fatto una cosa straordinaria. Per il resto, guardiamo tutte le cose che fa, come quelle a favore delle donne» ha detto Stefania Orlando, difendendo Chiara Ferragni.

«Ma che talento hanno? Quello dell’esibizionismo. Quando alle sfilate di moda ho visto mettere per la prima volta nella fila dietro un bravissimo collega del Corriere della Sera, giornalista di costume, penna sottile… per mettere in prima fila influencer, perché la vetrina stava sostituendo l’informazione, ho detto “ahia, mo so’ dolori”. Ma questa è gente che viene usata per pubblicità, ma non è che li dobbiamo celebrare per forza» ha concluso polemica la Cancellieri.

filippo fiora 2 FEDEZ FERRAGNI SUPERMERCATO chiara ferragni beve champagne su un ghiacciaio chiara ferragni filippo fiora