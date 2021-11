Giuseppe Candela per Dagospia

chiara nasti e il provino al grande fratello 3

Quasi 2 milioni di follower, flirt con volti noti e una partecipazione lampo all'Isola dei Famosi. Non proprio il curriculum di un luminare. Stiamo parlando infatti di Chiara Nasti, l'influencer con tono snob ha menato duro contro il Grande Fratello Vip: “Se diventerò una concorrente? Non sono per quelle robe lì. Lo trovo da sfigati, ognuno vede le cose a modo proprio. Mai comunque”, ha dichiarato sul suo seguitissimo profilo.

chiara nasti e il provino al grande fratello 2

Dagospia è però in grado di svelare che tre mesi fa la bella fashion blogger si è messa in fila e ha sostenuto un provino proprio per partecipare al reality condotto da Alfonso Signorini. La notizia? E' stata scartata. Se le parole non bastano, vi mostriamo anche le immagini in esclusiva!

